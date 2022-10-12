她和她的戀愛小動作｜岑珈其咀林千渟要先問准老婆 寧願露股避免親熱

由ANSONBEAN(陳毅燊)、吳家忻(Kayan9896)、林千渟及岑珈其等合演的《#她和她的戀愛小動作》，已於上周五在「黃Viu」開播。其中岑珈其與林千渟首度合作演情侶，並在導演臨時加戲下拍真咀戲，「愛妻號」珈其比獻出的螢幕初吻的千渟更尷尬緊張，更要即場打電話問准老婆，他直言寧願「露股」也不想拍大膽親熱戲。

千渟及珈其在劇集《#她和她的戀愛小動作》的親吻戲原是借位拍攝，但為了推進劇情，導演決定臨時變成真咀戲。已為人夫的珈其得知有親熱鏡頭後，第一時間向老婆備案，幸好太太也認識千渟，大方地開綠燈，珈其坦言：「如果唔備案真係唔使旨意拍，不過老婆好好，知道呢啲係演員需要，我都會同自己講呢個係劇情需要，係演戲啫，唔諗其他嘢。」曾跟灰熊男鍚鍚的珈其直言勁尷尬，反觀獻螢幕初吻的千渟表現淡定，她笑言：「通常對手緊張，自己就會淡定啲，不過我哋都好快拍完，用咗2､3個Take就搞掂！」

寧願行「股」惑

憑劇集《IT狗》入圍第27屆釜山國際電影節亞洲內容大獎最佳男配角的岑珈其，估不到被親熱戲考起。談到親熱戲的最大尺度，珈其表示寧願行「股」惑，也不想有太親熱的戲碼：「露屁股我都OK呀，因為之前拍另一套戲都露過。不過講到親熱戲，結婚後最大尺度只可以錫錫，太親密未必會做。」相反，千渟坦言為了戲劇效果，不介意與男演員有親密行為，但堅拒全裸演出。

吳家忻自認野蠻女友

至於同場另一對小情侶ANSONBEAN與吳家忻也是首次合作，飾演野蠻女友的Kayan笑言演活角色：「我個人本身都幾野蠻，所以做返自己就得。」在劇中飾演順得男友的ANSONBEAN則有向身邊朋友偷師，不過在現場拍攝難免仍會緊張：「今日飲咗好多支提子汁，好似好多糖衝落個腦到咁，依家好頭暈，所以係好緊張，係咁爆肚。」