她和她的戀愛小動作｜ANSONBEAN獻螢幕初吻 Kayan9896演野蠻女友認麻甩

「黃Viu煲劇平台」與「本地製作」攜手打造的Viu Original首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》，起用三位人氣新星吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）領銜主演，安排後日（7日）中午12時在「黃Viu」獨家上架。

兩女生 份屬好友

兩位女主角Kayan9896和林千渟在劇中飾演同居密友，千渟形容彼此角色性格迥異：「Hayley（Kayan飾）完全唔怕社交，而我就比較內斂，雖然好想拍拖，但係只會收埋喺心入面。」劇中阿Ling（林千渟飾）慘被花心男狠撇，後來在室友的鼓勵下開拓社交圈子，卻遇上千奇百怪的男生，其中千渟對凌文龍（小龍）和岑珈其印象深刻，她表示：「小龍係一位非常有經驗嘅演員，所以同佢合作，我好信任同放鬆；珈其本身好搞笑，我最難忘嘅一場戲就係同佢喺北角食炸大腸，佢好幽默、大家產生好多火花，所以特別開心。」至於Kayan今次扮演一位「野蠻女友」，在劇中不時調教男友Jason（ANSONBEAN飾），她則笑言Hayley一角不但刁蠻潑辣，更有公主病，不過她竟自認與角色相似：「相似嘅位唔係我有公主病，而係一樣直接、有啲不修邊幅，同埋有啲麻甩。」談到兩位好拍檔，家忻即時大讚「男友」做事認真：「ANSONBEAN拍攝時真係搵命博，每次都會交足100%，成日都會整親自己。」她也透露與千渟私下份屬好友，即使初次合作，二人仍然相當合拍！

被封劇組開心果

ANSONBEAN除了主打陽光暖男、溫柔貼心，飾演「忠犬系男友」的他亦是劇中的「搞笑擔當」，獲封「劇組開心果」，他說：「我最深刻嘅場面係開辣椒醬樽，因為我嗌到好大聲！拍完嗰場戲之後，我嘅角色開始走搞笑路線，Jason嘅表現亦都愈來愈誇張！其實劇入面好多笑位都係我自己加入去，加上兩位導演好有諗法，有時會突然加啲動作同對白，令成件事搞笑咗幾倍。」ANSONBEAN為《#她和她的戀愛小動作》獻上螢幕初吻，他與Kayan的親吻戲已經曝光，劇集將於10月7日起、逢星期五、六中午在「黃Viu煲劇平台」上架。