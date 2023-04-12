【娛事者】子華·蕭生·港產片－郭靖言

1. 由黃子華主演、在香港票房過1億的《毒舌大狀》於3月24號在台灣上映，身在台灣的蕭若元日前看完後，於3月28號終於出片分析為何《毒舌大狀》勁收，蕭生更預測香港電影市道：「我估計呢兩、三年，港產片嘅票房會依然唔錯，但能唔能恢復番個行業，我認為係唔得嘅！唔係五、六部片就得嘅，個industry要恢復番80、90年代，起碼要拍百幾部片。其實喺香港拍片，好難唔蝕。」
2. 聽罷蕭生這番話，相信香港電影人都會舒一口氣，並求神拜佛蕭生燈力繼續保持。
3. 時間要倒流往2021年2月，其時蕭生和游學修爭論，蕭生發表了香港電影已死的言論：「香港電影工業係冇前途，呢個行業involve數以萬計嘅人，甚至唔恢復100%，30、40%，我嘅答案係機會zero，零！」
4. 當時蕭生說：「電影係群體工作，大陸拍電影，一日出發有200幾架車，係好多人好多部門做嘅嘢，少一個部門就做唔到。」蕭生更謂周星馳之後已沒有喜劇演員，沒有人能夠同周星馳比。
5. 兩星期後，杜琪峰在一個在港台節目回應蕭若元說：「佢話香港電影已死，我好多年前都聽過，佢都唔識電影，佢只黐住電影搵食，做電影嘅年輕人千祈唔好聽，呢句係廢話。講嗰啲人根本唔了解電影，佢自己冇得撈，以為人哋都冇得撈。」
6. 對於蕭生謂大陸拍戲有200多年架車出發，杜琪峰早在2013年的紀錄片《無涯：杜琪峰的電影世界》中，便說道：「大陸有乜唔正常，成隊crew幾百部車做乜啫，我都唔明，香港拍電影越簡潔越好，有用喺度，冇用嘅走。」
7. 當大家爭論香港電影是否真的已死時，去年4月尾電影院重開，由7月上映的《闔家辣》開始，港片來個谷底反彈，跟着的《阿媽有咗第二個》、《明日戰記》、《飯戲攻心》、《正義迴廊》，至今年一月底上映的賀歲片《毒舌大狀》，全部都大收，《明日戰記》收8,182萬，《飯戲攻心》收7,734萬，《毒舌大狀》更厲害，成為首部票房過1億的華語片，而去年更是破紀錄首度一年之內有四部港片過4千萬票房。蕭生的燈力，果然非同小可。
8. 查實當《毒舌大狀》在港上畫一星期，票房火速過5,000萬時，蕭生於今年1月30日已在自己YouTube頻道出片，他一開始便說：「電影係一個夢工場，香港電影近年射出咗光芒，鍥而不捨同毅力幾重要！」接着蕭生更拍起手來，並續說：「黃子華竟然成為周星馳，你估唔到喇啩，黃子華以62歲成為香港最賣座嘅明星！」尤記得蕭生在2021年2月曾出片說周星馳之後已沒有喜劇演員，沒有人能夠同周星馳比。
9. 蕭生修正自己看法，大讚黃子華。子華神和燈神蕭生，原來早有淵源。子華於2016年4月，曾上蕭生的《蕭遙遊》和他一起做節目，謂要報恩，子華說：「蕭生某程度上係我恩人！」
10. 黃子華當時在節目中自爆，原來早於99年，他已經見過蕭生，子華說：「嗰時我做緊棟篤笑，00年做《男親女愛》，有人安排我見蕭生，我特登走去灣仔，當年蕭生比咗我一個做喜劇演技嘅意見。」蕭生說：「我覺得當年子華做戲，用一個冷嘅方法去處理。相對上，係有冷嘅acting，同埋熱嘅acting。」子華謂：「佢提議我應該狂熱啲。我都好感激，我過幾個月就做《男親女愛》，後來余樂天都幾成功，所以蕭生係我嘅恩人。」
11. 香港電影工業何去何從，有兩個神舉足輕重：子華神和燈神，子華神在做，燈神蕭生在看。
娛事者：郭靖言
做過唱片公司，做過電影公司，做過報紙雜誌，如是者，現在全職睇娛樂，正經寫娛樂。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈