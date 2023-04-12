【娛事者】子華·蕭生·港產片－郭靖言

1. 由黃子華主演、在香港票房過1億的《毒舌大狀》於3月24號在台灣上映，身在台灣的蕭若元日前看完後，於3月28號終於出片分析為何《毒舌大狀》勁收，蕭生更預測香港電影市道：「我估計呢兩、三年，港產片嘅票房會依然唔錯，但能唔能恢復番個行業，我認為係唔得嘅！唔係五、六部片就得嘅，個industry要恢復番80、90年代，起碼要拍百幾部片。其實喺香港拍片，好難唔蝕。」

3. 時間要倒流往2021年2月，其時蕭生和游學修爭論，蕭生發表了香港電影已死的言論：「香港電影工業係冇前途，呢個行業involve數以萬計嘅人，甚至唔恢復100%，30、40%，我嘅答案係機會zero，零！」

4. 當時蕭生說：「電影係群體工作，大陸拍電影，一日出發有200幾架車，係好多人好多部門做嘅嘢，少一個部門就做唔到。」蕭生更謂周星馳之後已沒有喜劇演員，沒有人能夠同周星馳比。

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5. 兩星期後，杜琪峰在一個在港台節目回應蕭若元說：「佢話香港電影已死，我好多年前都聽過，佢都唔識電影，佢只黐住電影搵食，做電影嘅年輕人千祈唔好聽，呢句係廢話。講嗰啲人根本唔了解電影，佢自己冇得撈，以為人哋都冇得撈。」

6. 對於蕭生謂大陸拍戲有200多年架車出發，杜琪峰早在2013年的紀錄片《無涯：杜琪峰的電影世界》中，便說道：「大陸有乜唔正常，成隊crew幾百部車做乜啫，我都唔明，香港拍電影越簡潔越好，有用喺度，冇用嘅走。」

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