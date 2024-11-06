《孤疑》落實拍第3集 女主角已經27歲點扮不老症？

《孤疑》前後2集電影分別喺2009及2022年推出，反應算係唔錯，合共收到1億2500萬美元，回本有突。女主角Esther係個不老症女子，睇落似10歲，實情三十幾，第一集講Esther由孤兒院被收養後，對養父母不利嘅故事。後來事隔13年先推出《孤疑前傳》，講解Esther身世同暗黑過去。

我估故事同驚嚇氣氛以外，觀眾唔多唔少係因為女主角Isabelle Fuhrman而去睇《孤疑》系列。第一集Isabelle Fuhrman真係童星，要以11歲心智演成年女性仲要諗埋一邊嘅，的確好有挑戰性；到第二集更癲，同樣由Isabelle Fuhrman主演，即使從攝影機位以至佈景高度營造身高差異，但當時Isabelle已經二字頭，掉返轉做返細路女，又係高難度演出。

至於第3集，暫時電影公司未有公開故事係點，但就確認第2集編劇David Coggeshall同導演William Brent Bell都會歸隊，更重要係Isabelle Fuhrman亦會參演！相信第3集《孤疑》故事都係以「不老症Esther」為主角，但而家Isabelle 已經27歲，點演Esther？即將舉行嘅美國電影展銷會American Film Market，可能會有更多相關資料。

原文刊登於 電影LOL