改編自A.A. Milne經典童話書《小熊維尼》(Winnie the Pooh)真人版血腥片《小熊維尼:血與蜜》(Winnie the Pooh:Blood and Honey)今年3月美國上映大獲好評,香港不知原因下未能上映非常可惜。製作單位早前證實,血腥版《維尼》續集已開拍,並加入多個角色,一大亮點是重要角色「跳跳虎」(Tigger)。