《帝女花》學生版獲兩大影帝支持 劉德華驚喜現身打氣

桃花源粵劇工作舍製作65周年《帝女花》專業版早前圓滿結束，接住再有學生版演出，更有影帝級人馬到場為一眾學生打氣。總監陳善之當天只通知學生早作準備，因有特別嘉賓到場。當劉德華在眾人面前出現時，大家都非常驚喜。

華仔守信到場

總監陳善之表示華仔得知《帝女花》65周年的活動後，一直表示支持，更向他表示希望有機會看到學生的演出，並認為粵劇這非文化物貭遺產值得好好保存與傳承，繼續薪火相傳是一件值得支持的事。然而，華仔一直都有工作在身，但他也不忘此事，陳善之指華仔在某個早上傳訊息給他，關心演出是否順利令他非常窩心，隨即向他表示20日有一場學生版，希望華仔可以多多支持，到場給學生鼓勵。未幾便收到華仔電話，表示會盡量安排當天到場。

就在演出前一日，華仔透過助手通知他將於演出日六時半到場。當日華仔準時到達，在各人準備一切時走入化妝間，逐－和學生握手打氣，令學生們開心得不知如何回應。華仔本想留下欣賞，惟因工作關係，只能逗留半小時至45分鐘。陳善之坦言他沒有即時通知學生，以免他們有壓力及分心。學生們見到華仔到場時，非常開心，當晚他們的演非常落力，可見華仔到場給予他們很大鼓勵。陳善之大讚華仔是個守承諾及有藝德的人，並再次衷心多謝華仔對粤劇的支持。