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娛樂
2022-12-26 15:22:23

《帝女花》面世65周年 白雪仙偕林鄭月娥出席影像音樂盛會

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前特首林鄭月娥陪同仙姐到場，旁為音樂監製陳善之。

前特首林鄭月娥陪同仙姐到場，旁為音樂監製陳善之。

香港管弦樂團(港樂)與桃花源粵劇工作舍聯合主辦「落花滿天• 管弦光影之旅」音樂會，已於聖誕節前圓滿演出兩日三場。音樂會場場爆滿，獲不同界別朋友親臨支持，《帝女花》靈魂人物仙姐(白雪仙)在前特首林鄭月娥陪伴下出現，全場哄動，觀眾熱情高叫仙姐並舉機拍攝，仙姐亦友善的報以微笑並揮手致意，其他出席嘉賓有馮寶寶、林家棟、王愛明、蘇孝良、倫永亮、高世章、何志平、周梁淑怡、馮素波等，原定於22日離港的馮寶寶，為欣賞是次音樂會特地延遲一天。

仙姐鮮有露面，出席「帝女花」盛會，觀眾異常興奮。 長平公主、周世顯與港樂奏出新章。 港樂代表向仙姐獻上花束致敬，旁為林鄭月娥。

為紀念《帝女花》面世65周年，是次音樂會屬粵劇戲曲與西樂首度跨界合作，將任白的經典名作以創新面貌展現出來。由於監製陳善之與仙身感情深厚，某次閒談中，仙姐問起近況，阿Joe據實告之並送上宣傳單張，仙姐了解情況後顯得很有興趣，與此同時又收到導演吳國亮的邀請信，在其侄阿聰同意下決定出席音樂會。

馮寶寶延期離港，與林家棟欣賞「帝女花」65周年盛會。 馮寶寶（左四）林家棟（左一）別場欣賞，與團隊開心合照！ 仙姐在後台，製作團隊爭取合照留念。

林鄭大讚辦得成功

仙姐全場專注欣賞整個音樂會，雖沒接受訪問，但興奮之情溢於言表，陪伴在側的林鄭本身喜愛粵劇，非常喜歡這個音樂會，認為辦得很成功；馮寶寶是任白睇住成長的後輩，她興奮的表示音樂會完全做到將中西兩種文化融合，達至完美效果，實在難得；林家棟、周梁淑怡等亦表示音樂會相當成功，十分喜歡，是文化藝術的一次成功創新。

陳善之很高興各方反應良好，整個團隊一年多來付出的努力和心血，得到非常好的回報，他亦感謝香港管弦樂團的精彩演出。他透露現正忙於公開徵集短片創作的新項目「水波浪影像節」，並已邀請獲林家棟、高世章等答允出任評判。

照片由香港管弘樂團提供

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