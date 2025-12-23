現年87歲嘅資深演員梁愛，加入娛圈後參演過多部粵語長片及影視作品，憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心，早前佢與導演老公左幾移居加拿大，歷盡喪夫及喪子之痛後回流香港，過着獨居退休生活。日前好友楊紹鴻出PO透露梁愛已入住老人院，並上載探訪合照，及為佢打氣。

喪夫喪子後回流 現入住老人院

合照所見，滿頭銀髮的梁愛雖然身形消瘦，不過睇落好精靈及精神狀態好好。而楊紹鴻亦寫道：「愛姐入住老人院，幾位大家都相識幾十年嘅同事齊齊去探佢！愛姐繼續加油！#梁愛」