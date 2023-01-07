《新四十二章》台慶劇淪為炮灰劇 龔嘉欣爭視后機會大減？

《新四十二章》

由陳豪、周嘉洛、龔嘉欣及江嘉敏主演嘅《新四十二章》，原本係2022年四大台慶劇之一，不過就臨時被抽起改播《法證先鋒V》。之後曾有消息指《新四十二章》會喺12月5日播出，不過TVB又再變陣，播映親情溫馨劇《輕．功》。咁究竟兩度被抽起嘅《新四十二章》幾時首播？最新就有消息指劇集將於1月30日晚上8點半播出。

龔嘉欣因言行得罪TVB高層

32歲嘅龔嘉欣早前句句有骨咁表示其實自己與陳瀅同年，只係自己19歲就簽TVB資歷深，係捱返嚟，好感恩由小蕃薯捱到宜家，有傳因為言行問題得罪TVB高層，令到《新四十二章》被抽起，壓一壓龔嘉欣嘅氣焰。而最新有消息指《新四十二章》由台慶劇淪為炮灰劇，將於1月30日晚上8點半播出，導致龔嘉欣有望力爭視后嘅機會大減，更有網民留言戥佢唔抵。不過早前龔嘉欣接受傳媒訪問時就話冇感到失落，因為劇集要同內地做同步劇，所以呢個係最好嘅安排，而佢哋亦會配合公司安排，屆時亦會盡力為劇集做宣傳。

龔嘉欣喺中學時期已經開始做模特兒，及為唔少有線電視節目擔任主持，其後佢喺演藝學院修讀戲劇。加入TVB後，龔嘉欣首套出演嘅劇集就係《盛裝舞步愛作戰》，其後被安排於多套劇中飾演妹妹或少女角色，直至2014年《守業者》關麗娟一角令人注意；2016年出演《幕後玩家》程思汝一角，與黃宗澤當面對質嘅喊戲被讚拿捏到位，亦透過此劇獲得入行以來首個最佳女配角獎項。 及後，龔嘉欣於《大醬園》飾演奸角細么，兇狠眼神與表情均被大讚；再於《殺手》挑戰冷酷殺手Dark Angel，不但將頭髮剷青，就連打鬥場面都親身上陣，試過手指斷筋、腳傷縫要三針。龔嘉欣喺《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《香港愛情故事》邱凱琪一角獲「最受歡迎電視女角色」，成為TVB一線花旦之一。去到最新一屆《萬千星輝頒獎典禮2022》，龔嘉欣憑《十八年後的終極告白2.0》沈越一角入圍「最受歡迎電視女角色」最後十強，唔知佢有冇機會攞獎呢？

《新四十二章經》

龔嘉欣IG

龔嘉欣

龔嘉欣IG

龔嘉欣

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載