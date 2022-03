Marvel宇宙作品一套接一套,5月上映《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)之前,粉絲可先看Disney+頻道於3月30日上架的《月光騎士》(Moon Knight)。Marvel官方今日釋出《月》劇最新預告,劇中女星May Calamawy飾演的Layla El-Faouly,要求男星Oscar Isaac飾演的Steven Grant變身月光騎士。同一時間,男星Ethan Hawke飾演的邪教首領Arthur Harrow,疑在金字塔施咒,召喚曾在預告中出現的神祇。