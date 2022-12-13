《有種好男人》將年尾檔播出 粉絲不滿李佳芯爭視后機會微乎其微

由李佳芯（Ali）、馬德鐘、陳自瑤及吳偉豪主演嘅TVB新劇《有種好男人》將接棒《法證先鋒V》將於12月26日首播，呢套劇係Ali喺TVB暫時最後一部存貨，所以一班網民及粉絲都對劇集被安排喺年尾跨年炮灰檔期出街感到不滿。

小品劇集《有種好男人》主要講述保鑣界精英陽日正（馬德鐘飾）因為有不快樂童年令佢拒絕結婚，而命運就偏偏畀佢遇上遊子澄（李佳芯飾）。二人相戀後，日正發現子澄係一個單親媽媽，仲有一個17歲嘅囝囝。估唔到子澄隱藏住一個天大嘅秘密，就係同日正昔日一個無聊打賭，走去捐精有關，令佢不禁懷疑佢哋之間唔係緣分，而係對方精心佈局，關係更面臨破裂。《有種好男人》釋出預告片後，唔少網民都留言表示期待，因為今次劇集題材新鮮，兼Ali飾演難度甚高嘅角色，演技再一次一突破。

今次《有種好男人》係李佳芯自《智能愛人》後時隔近一年半再有劇集出街，所以唔少網民及粉絲喺感到期待同時亦非常不滿，因為劇集竟安排喺年尾跨年炮灰檔期出街，唔少人都趁著假期出街及出外旅行，收視率因而下降；再加上呢段時間播出嘅劇集都趕唔切嗰屆嘅頒獎典禮，等於Ali爭視后嘅機會微乎其微。

《有種好男人》

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載