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娛樂
2022-06-20 18:43:25

「東張女神」梁敏巧參選港姐時被建議整容 曾因外貌感自卑兼有焦慮症

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梁敏巧

梁敏巧大爆參選港姐期間被建議整容。

「東張女神」梁敏巧（Maggie）較早前開設個人YouTube頻道，分享化妝和減肥心得、談性事及大爆參選港姐趣聞等等，最近佢素顏上陣，逐一介紹平日嘅護膚及化妝程序，期間佢仲話唔鐘意自己嘅眼形，及指喺參選期間曾被導師及幕後工作人員建議去整容。

梁敏巧素顏教畫眼妝

現年27歲嘅梁敏巧，曾就讀於樹仁大學新聞與傳播學系，畢業後成為一名記者。喺2019年，佢覺得人生苦悶，好想做一啲嘢去衝擊一下，於是佢就參選香港小姐，而當年嘅冠亞軍佳麗分別係黃嘉雯、王菲及古佩玲。去年加入《東張西望》做外景主持嘅梁敏巧，同時亦落力經營自己嘅影片頻道，最近佢就素顏上陣，介紹自己常用嘅護膚品及化妝品，喺畫眼妝期間，佢就話自己雙眼好多缺點，所以好唔滿意自己雙眼。之後就話自己入行前並冇特別研究自己個樣，不過喺參選港姐時，導師及幕後工作人員話：「如果你想入行嘅話，你整下隻眼喎，你隻眼咁下垂又咁細，點搞呀！」佢聽完之後覺得好大打擊：「畀人話對眼唔靚，你都會勁唔開心囉係咪？」

即睇梁敏巧點講：

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梁敏巧：性格比靚更重要

梁敏巧喺參選期間會多咗好多人話佢嘅外貌，當時令佢感到非常自卑。入行後佢亦對自己嘅外貌感到自卑同焦慮，所以佢喺入行初期不斷上網搜尋好多整容嘅資料，仲話：「我係黐線到眼耳口鼻，每一part都做晒資料搜集，睇下佢嘅整容風險有幾大、修復期有幾耐、整完之後嘅效果係點……我係黐咗線，我覺得自己真係有少少焦慮症...亦覺得自己有少少情緒病。」

之後，梁敏巧話有朋友講到：「其實呢一行靚女真係大把，但係你點樣去搵到自己嘅價值，先係最重要」，而呢一句說話成功點醒佢，所以佢後期亦諗通：「其實好多藝人都未必真係咁靚，美若天仙，但係點解佢哋咁多人鍾意呢，就係佢哋個性格，所以我決定用自己嘅自身優勢喺呢行繼續發展，雖然到最後都未必有咩好好嘅成績，至少我自己舒服，我自己開心，做人都係開心嘅啫。」

影片出街後，網民亦留言支持佢，例如「其實你好靚啵東張女神，加油啊，希望遲啲你會拍下劇啦」、「其實你幾靚的！不要介意一小部份人的看法！」及「自然就是美，敏巧正正」等等。

更多梁敏巧IG靚相：

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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