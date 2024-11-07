「東張」女神梁敏巧 想同彭于晏纜車並肩睇日落 婉轉向Baby Face派檸檬

最近憑TVB綜藝節目《呃錢》人氣再度急升的「東張」女神梁敏巧(Maggie)，透露，從小到大均是纜車愛好者，最愛全景車廂既浪漫又刺激，又憶述讀書時試過跟初戀男朋友進行纜車約會，回想起這段Puppy Love時亦不禁甜笑，更直認是「戀愛腦」！她說：「我很喜歡看愛情劇集及電影，經常幻想那些浪漫情節發生在自己身上，例如跟另一半坐纜車、手拖手、肩並肩欣賞日落美景，飽覽大嶼山的自然景色，單是幻想已經很開心了！」

喜愛運動正能量男生

Maggie又大方分享女神的擇偶條件：「我除了喜歡做瑜珈外，也喜歡戶外活動，例如行山遠足，可以放鬆心情及減壓，希望將來的男朋友也有共同興趣，這樣才能有共同話題，促進良好溝通。如果是熱愛運動、充滿正能量的男生當然會加分！」

早前獲騙案受害人「Baby Face」公開示愛的Maggie笑說：「外表Baby Face是頗可愛，但我更喜歡擁有古銅色肌膚的陽光男孩，最好是個性善良、孝順兼幽默，我心目中的男神是型男彭于晏，他擁有Baby Face，有天使面孔及魔鬼身材，無論在演戲或生活上均認真、努力及自律，如果可以借拍戲的機會。」Maggie自言想跟彭于晏在纜車中拖手並肩看日落，享受香港的自然景色，一起眼睛去旅行。觀乎Maggie如此婉轉「派檸檬」，似乎「Baby Face點會冇市場？」這金句並非每位女士也認同。