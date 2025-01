《東張》女神「貓仔」黎寬怡雙喜臨門 2月升呢做人妻嫁圈外男友

翻看貓仔的IG,她於去年2月中收拿住一束玫瑰花笑得非常開心,並用英文留言說︰「as i believe…No matter what’s happening,we’re all born to be loved. Answer ‘yes’ if u’re willing to believe Jesus.」本身是教徒的她雖然不時分享聖經金句,但這段說話加上她的照片,令人不禁聯想到她答應男友求婚。去年6月更到土耳奇拍婚照。

貓仔甚少在社交平台提及自己的感情事,但她的照片大部份是由一名叫Anthony的男子拍攝,據知是從事攝影師,二人甚少放閃。最令的一次是2020年,Anthony在社交平台就分享二人在山頂錫錫的照片,但照片就看不清他們的面容。