《東張》女神「貓仔」黎寬怡雙喜臨門 2月升呢做人妻嫁圈外男友

《東張西望》女神黎寬怡(貓仔) 透過參選《2017年度香港小姐競選》加入TVB，翌年加入《東張西望》成為外景主持。雖然她過去採訪時都曾多次表現甩碌引來網民批評，但加入了《東張》逾6年的她早前終於坐上主播枱。除了工作升呢，原來她亦悄悄加入做人妻，2月下嫁圈外男友。

黎寬怡日前過大禮，由於她是家中長女，另一半也是長子，所以家人對過大禮一事毫無頭緒，於是請來Wedding planner幫手。她說︰「我係大女、我未婚夫呀Sing都係大囝，從未幫手做過過大禮，所以過大禮需要既物品連利是封點用都唔識分。所以全靠經驗豐富既Wedding planner Olivia 同埋金氏過大禮公司 Haba 協助，教呀Sing點準備同埋帶齊工具幫手擺靚啲過大禮用品，先有咁靚咁得禮既場面。」

她坦言從未試過被如此多禮物包圍，自己也被當場的場面震撼到，她說︰「第一次俾咁多禮物包圍，真係好驚喜好意外！而過大禮當日嘅所有流程都有Olivia 同埋Haba幫手帶住，成個氣氛超好，爸爸媽媽都極為滿意。媽媽見到啲佈置之後，興奮到立即換咗件靚衫出嚟打卡，而一向內斂嘅爸爸仲開心到一直幫我哋影相同拍片。」她又指父母笑到見牙唔見眼。她透露下月將會舉行婚禮，盼望一切順順利利。