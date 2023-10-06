梁洛施深居簡出多時低調住5億豪宅　近年復出拍戲公開照貴氣依然

35歲嘅梁洛施（Isabella）與香港首富李嘉誠兒子李澤楷相戀，並為其先後誕下三名兒子，可惜二人於2011年分手。
多年嚟佢一直專心照顧三個囝囝，慢慢淡出幕前工作，直到上年年尾先復出拍戲。梁洛施雖然好少出席公開場合，不過早前佢極罕出席婚宴，仲疑似帶埋14歲嘅大仔李長治一齊添呀！
疑似帶埋14歲嘅大仔李長治
梁洛施不時喺社交網站上載生活照片與網民分享，早前佢就上載出席婚宴嘅照片，並留言向一對新人寫上祝福嘅說話。
相片中嘅梁洛施笑容滿面，著上黑色V領長裙，打扮得有氣質又有貴氣。喺大合照中，梁洛施挽住隔離男士嘅手，不過就刻意用圖案遮住佢個樣，唔少網民都猜測佢係14歲嘅大仔李長治。
復出拍林超賢監製電影《爆裂點》
梁洛施喺2007年拍攝《盜墓迷城3》時與香港首富李嘉誠兒子李澤楷相戀，2009年為李澤楷（Richard）誕下兒子，李嘉誠將其取名為李長治，翌年再誕下一對孖仔李長亨、李長軒，正當外界以為梁洛施會嫁入豪門之際，梁洛施2011年發表與李澤楷分手嘅聲明，表示會共同撫養孩子。
多年嚟，佢一直專心照顧三個囝囝，唔需要為口奔馳，低調住喺5億豪宅過著富豪生活。深居簡出嘅佢，偶然都會拍下電影過戲癮，直至上年年尾，復出拍林超賢監製的電影《爆裂點》。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈