梁洛施深居簡出多時低調住5億豪宅　近年復出拍戲公開照貴氣依然

35歲嘅梁洛施（Isabella）與香港首富李嘉誠兒子李澤楷相戀，並為其先後誕下三名兒子，可惜二人於2011年分手。

多年嚟佢一直專心照顧三個囝囝，慢慢淡出幕前工作，直到上年年尾先復出拍戲。梁洛施雖然好少出席公開場合，不過早前佢極罕出席婚宴，仲疑似帶埋14歲嘅大仔李長治一齊添呀！

疑似帶埋14歲嘅大仔李長治

梁洛施不時喺社交網站上載生活照片與網民分享，早前佢就上載出席婚宴嘅照片，並留言向一對新人寫上祝福嘅說話。

相片中嘅梁洛施笑容滿面，著上黑色V領長裙，打扮得有氣質又有貴氣。喺大合照中，梁洛施挽住隔離男士嘅手，不過就刻意用圖案遮住佢個樣，唔少網民都猜測佢係14歲嘅大仔李長治。