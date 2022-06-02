「殭屍仔」張國權結婚8年 難甩「況復生」名字 老婆更愛杜汶澤

亞視劇集《我和殭屍有個約會》係好多人嘅集體回憶，況天祐（尹天照飾）與馬小玲（萬綺雯飾）呢對拍檔更加深入民心；早前有指劇集將拍成電影《我和馬小玲有個約會》，尹天照早年已講明唔會再拍殭屍片，有傳男女主角將由黃宗澤與吳千語接替，唔少網民都唔滿意呢個選角，仲話安排當年「殭屍仔」況復生去飾演況天佑會更為適合；不過，飾演況復生嘅張國權（Daniel）早已離開娛樂圈，轉行做名店Sales，33歲嘅佢仲已經結婚8年。

張國權為亞視御用童星

張國權當年係亞視御用童星，9歲時拍攝第一輯《我和殭屍有個約會》，拍攝第三輯時已經15歲；另外更有份出演《精武門》、《劍嘯江湖》等劇集及電影，不過張國權就喺15歲淡出娛樂圈。張國權曾經接受《亞視百人》甘國亮訪問時公開原因，表示覺得15、16歲年齡尷尬，加上拍戲機會唔一定想有就有，又想試吓學第二啲嘢所以決定淡出。不過，「況復生」呢個名都仍然跟住張國權，張國權不但於IG個人簡介寫上「況復生」，佢仲表示身邊好多朋友都仲叫佢「復生」，就連當初認識老婆Freby時，朋友都係用「復生」嚟介紹自己。

張國權14年與老婆沖繩結婚

據悉，張國權老婆Freby與朋友經營手工蠟燭店，仲係一名兼職美妝KOL。二人於2014年喺日本沖繩舉辦婚禮，結婚8年仍恩愛如初，不時拍片分享日常，也曾分別在結婚8周年當日喺社交平台放閃，張國權寫道：「8年嘅時間原來好快就會過，我每日都會同自己講要好好珍惜你，I love you！」；Freby亦發文：「結婚8周年快樂，8th Happy anniversary，每年520都可以公然放閃，人生的確有好多苦難，但都有好多珍貴開心的時候，搵到你一路陪伴，有時候都唔想時間過得太快，想慢慢珍惜有你我的時光。」Freby被網民問到，認識張國權前有無睇過老公「殭屍仔」演出，佢就回答細個嗰陣有睇，但無人估到當時電視機畫面嗰個就係自己10多年後嘅老公；亦笑言細個好鍾意杜汶澤，所以有得揀嘅話，都想揀做劇中嘅「白素貞」，與杜汶澤一對。

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