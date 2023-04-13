《毒舌大狀》台灣票房滑鐵盧 九把刀FB力撐：是我心中電影力量的最高級別

由黃子華主演嘅賀歲電影《毒舌大狀》叫好又叫座，至今票房已經突破1.13億，不但成為香港電影史上嘅港產片票房冠軍，更打入香港史上中西電影最高票房第8位。雖然《毒舌大狀》喺香港獲得驕人成績，不過喺台灣嘅成績就遭遇滑鐵盧，台灣著名導演九把刀睇完《毒舌大狀》後，喺社交網站出PO大讚電影好睇，兼話「是我心中電影力量的最高級別啊！」

「電影的「好看」分很多種，當我看完伊尼舍林的女妖，那種好看是佩服！讚嘆！胸口悶悶但忍不住拍手！當我看完黑的教育，那種好看是暢快！很爽！吐一口大氣！當我看完灌籃高手，那種好看是感動！想奮鬥！很想跟青春的自己擊掌！當我看完捍衛任務4，那種......ㄜ，幹就不好看啊！打太久了吧！今天我看完「毒舌大狀」，那種好看！是很想用力鼓掌！很想大聲說！大家都快去看！要當好人！亂世之中壞人越多！就越要當一個好人！那種好看！是我心中電影力量的最高級別啊！今天老婆一打二，帶兩個小孩去玩，施捨我一個人享受孤獨半個下午，我趕緊衝去場次已剩不多（還是一開始就很少廳？）的毒舌大狀，很小廳，卻連一半也坐不滿，跟香港華語片票房史上最強冠軍的頭銜實在不符，我真心為它抱屈！電影從第一場就一路好看到最後一秒劇本優秀，幾個有點硬的轉折都帶了玄機演員優秀，黃子華的粵語語速很慢非常適合練習聽力最重要的，莫過於「電影的心」這是騙不了人的，一個導演帶領一群演員，一起激發出電影的魂魄，那股雄渾不折的力道，直射強權，是血性！對！就是血性！不只是電影的！更是香港的！電影拍出了這種境界，天能給的，都會給！世道還看不清的！天有眼！合理票價！100萬啦！#毒舌大狀#台北票房只有16萬#至少應該多兩個0」

《毒舌大狀》喺上月24日於台灣上映，首周末票房只有16萬台幣（約4萬港元），截至4月4日票房累計僅得33.7萬台幣（約8.6萬港元），同時放映場次亦大幅減少，成績不似預期。曾經執導《那些年，我們一起追的女孩》及《月老》嘅台灣著名導演九把刀睇完《毒舌大狀》後，喺社交網站出PO激讚電影：

吳煒倫感謝九把刀發聲

《毒舌》導演吳煒倫亦有留言：「感謝刀大 電影拍了出來，有人真心喜歡就好，票房多少其實真的控制不了。這次大狀與台灣緣份不夠，希望下次能開花結果 再次謝謝刀大。」九把刀：「太精彩了！五體投地！大氣大器之作！」，而戲中演員阿Dee何啟華@ERROR及楊偲泳亦有分別留言感謝。

唔少網民亦紛紛留言大讚電影好睇及感謝九把刀，例如「謝謝刀大喜歡香港電影，更謝謝你喜歡聽廣東話」、「這是一齣大快人心的電影」、「謝謝刀導演支持香港電影 感動爆」、「真的很好看，比想像中好看100%」、「謝謝刀大支持香港電影，這齣真是近年難得的好電影，毫無冷場，非常精彩」及「沒有什麼大場面 & 大製作，卻靠演員的台詞與文戲的張力來彰顯了港片的特色。 這部片真的很棒～～～」等等。

《毒舌大狀》

九把刀

九把刀Facebook

九把刀

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《毒舌大狀》劇照

《毒舌大狀》劇照

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈