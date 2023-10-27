無制限探險隊｜《造星IV》咖喱淡定替中槍Mike導縫針　為追夢辭職唔做屯門醫院醫生

由「格仔導演」劉諾衡（Mike導）領軍，「小薯茄」程人富、P1X3L成員Marco（葉振弘）擔任主持嘅ViuTV節目《無制限探險隊》正熱播，節目中仲有一位熟悉嘅面孔擔任隨隊醫生，佢就係曾參加《全民造星IV》嘅咖喱（黃雅慧），佢喺節目中鎮定嘅表現亦被觀眾大讚。

日前節目組去到南非開普敦一個練靶場，Mike導自薦參加真人避彈衣試驗，以測試9mm橡膠子彈威力。為咗可以拍攝出黃金畫面，佢就要求以身試子彈；隨後，經槍械專家Dolf同意下，取走防彈板並只穿避彈衣。不過，子彈最後意外穿過避彈衣，Mike導傷口不斷流血，痛到紮紮跳。現場台前幕後面對Mike導中槍都顯得非常驚恐，但咖喱就比較淡定，醫護人員喺白車上為Mike導取出子彈後，佢就馬上幫手洗傷口及縫針，表現相當專業。