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娛樂
2023-10-27 16:15:46

無制限探險隊｜《造星IV》咖喱淡定替中槍Mike導縫針　為追夢辭職唔做屯門醫院醫生

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無制限探險隊｜軍醫《造星IV》咖喱淡定替中槍Mike導縫針 為追夢辭職唔做屯門醫院醫生

由「格仔導演」劉諾衡（Mike導）領軍，「小薯茄」程人富、P1X3L成員Marco（葉振弘）擔任主持嘅ViuTV節目《無制限探險隊》正熱播，節目中仲有一位熟悉嘅面孔擔任隨隊醫生，佢就係曾參加《全民造星IV》嘅咖喱（黃雅慧），佢喺節目中鎮定嘅表現亦被觀眾大讚。

日前節目組去到南非開普敦一個練靶場，Mike導自薦參加真人避彈衣試驗，以測試9mm橡膠子彈威力。為咗可以拍攝出黃金畫面，佢就要求以身試子彈；隨後，經槍械專家Dolf同意下，取走防彈板並只穿避彈衣。不過，子彈最後意外穿過避彈衣，Mike導傷口不斷流血，痛到紮紮跳。現場台前幕後面對Mike導中槍都顯得非常驚恐，但咖喱就比較淡定，醫護人員喺白車上為Mike導取出子彈後，佢就馬上幫手洗傷口及縫針，表現相當專業。

爸爸曾多次中風出入醫院

現年29歲嘅咖喱參賽《全民造星IV》而為人熟悉，於第三回合淘汰賽被梁祖堯揀中淘汰時，大量網民替佢感到唔抵，認為死亡名單唔應該係咖喱，可見受歡迎程度相當高。咖喱曾到過瑪麗醫院實習，及曾任職屯門醫院急症室醫生，當年因為爸爸曾多次中風出入醫院，見到媽媽長期照顧對方非常辛苦，令佢感受深刻，從而希望可以做醫生去幫更多嘅人。

不過，自細熱愛唱歌跳舞嘅咖喱最後為追逐夢想，決定辭去醫生一職以發展演藝事業。雖然咖喱未能以女團身份出道，但早於 2021年為林欣彤歌曲《修養動物》MV擔任女主角，出演古巨基和呂爵安（Edan）《飄流教室》MV，又於ViuTV資訊節目《我想身體健康》擔任主持，早前咖喱表示現時喺私人醫美機構任職；未來，咖喱表示希望以醫生及藝人雙重身份進發，以及可以推出一首個人歌曲。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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