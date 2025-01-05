獅子山下2024｜陳健朗《藏》改編真人真事 邱士縉談善言開拍前大感壓力

香港電台重頭劇《獅子山下2024》今日（1月5日）播出由香港電影金像獎「最佳新晉導演」陳健朗執導的作品—改編自真人真事的單元劇《藏》。 故事靈感來自陳健朗的朋友，他說︰「有個女生年輕時被哥哥侵犯，但當時投訴無門，家人不相信她的話。女生長大後遇上未婚夫，對方得知事件後決心尋找真相。對我來說，這才是該有的『人性』。」 他續道：「面對未婚夫對侵犯事件的查問，眾人各說其詞，真假難辨，這就是我想引發觀眾反思人性之處。」此外，導演今次還大膽嘗試全程用手機拍攝，呈現不一樣的戲劇視覺效果。

邱士縉（Stanley）和談善言應導演邀請演繹故事中的情侶。被問到選角的原因，Stanley打趣道：「可能他知道我與阿談本來就認識，直接省卻大家的warm up時間！」Stanley表示，他與談善言第一次演情侶，但整個故事氛圍都是沉重、嚴肅的，他們拍劇時不乏互相對罵、對哭等情感爆發的場口，是演技上一大考驗。「導演要求很高，而我又很想做好，所以壓力挺大的。但這不是壞事，我很開心有這種感覺，正因導演的高要求，才可推動我演技上的進步。」 除了導演外，他謂同劇的劉雅麗也對他的演技提出不少寶貴意見，讓他思考如何更進一步。「那就像一個傳承的關係，作為後輩，我很需要這些意見，十分有幸可以跟前輩合作。」