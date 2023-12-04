《社內相親》專訪｜Anson Lo盧瀚霆與Edan呂爵安嫌床戲騷肌鏡頭少 佩服家英哥專業零怨言(多圖+有片)

由MIRROR成員盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜(Hanna)、沈殷怡(Shirley)主演的港版《社內相親》，拍攝期間男女主角們的咀戲一度成為熱話，劇集今日進入第二周，劇集節奏明快，Hanna喜感的演出獲網民激讚，反觀繼《大叔的愛》後再合演改編劇集的「登神CP」，評價好壞參半。Anson Lo和Edan早前接受本報訪問，Edan直言，「《大叔的愛》的迴響是天時地利人和，沒想過要比上次厲害。」Anson Lo續說，「一定想獲得正評，但無法預測，看到我們有不同的演繹，已很開心。」
下半身舉啞鈴
《社內相親》的感情戲貼近原版，Anson Lo和Edan還獻上第一次床戲，Edan慶幸早知只有一個騷肌鏡頭，沒有像《I SWIM》般狂操，Anson Lo卻是做足準備，以為要大騷結實胸肌，「原來一直拍吻戲，會遮住上半身，睇playback時才發現，胸肌在哪裡？真係嘥哂！」見Anson Lo嫌鏡頭太少，Edan突然爆出一句：「因為下半裸，所以唔見咗胸肌。」當被問到是否想下半裸時，他耍手擰頭，教主乘勢追問：「你操了很久吧！」Edan笑言努力操練下半身，「每天去健身，不停舉啞鈴，大腿舉啞鈴，超厲害。」
Anson Lo床戲 導演睇到「姨母笑」
鬧笑之後，Anson Lo認真表示，現場要顧及走位、角度，來來回回拍足幾個鐘，「我與Hanna的床戲，由窗邊咀到梳化、靠牆回到梳化再抱入房，因為看不到路，所以試過太大力推Hanna向牆，撞到『嘭』一聲。」為讓Anson Lo與Hanna更易投入感情，導演花了不少時間挑選現場的背景音樂，Edan聞言，隨即哼起《Megahit》的歌詞：「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh，輕鬆比激烈更好，Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh、應該保守與𥘵露。」令原唱的Anson Lo亦不禁爆笑。現場當然不是播《Megahit》，在導演精挑細選的樂曲下，Anson Lo與Hanna最後也能交出浪漫的一幕，他形容，「好似新婚情侶，周圍的工作人員，睇playback時都有笑，有人爆導演都有『姨母笑』。」
初拍床戲 Edan驚覺步驟多
Edan對導演的「姨母笑」半信半疑，他表示由於兩人同一日拍床戲，為了身形保持最佳狀態，在Anson Lo拍攝期間，他躲在一角盡最後努力做掌上壓谷肌，他
笑這，「我的床戲沒有他那麼精彩，不像他撞到『嘭』一聲，又走來走去，我們在房間拍攝，因為劇情是喝醉了，所以比較激烈，不像他們那麼浪漫，但最搞笑是走位，既要對著床又要背對床，要180度轉位，解衫鈕然後推落床，好多步驟。」
家英哥搞笑又專業
兩人在劇中跟羅家英有不少對手戲，Edan雖曾與家英哥拍綜藝節目，但拍劇則是第一次，「他真的超級專業，即使拍攝時間好長，他比我們更精神，好夜收工都毫無怨言，所以好佩服他。」Anson Lo演家英哥的孫，驚歎他記對白的能力，看一看就能記住整頁紙對白，「他的角色很高能量，就算導演要他做四、五次仍能保持，他爆肚真的好搞笑！」他坦言未必能接招，惟有提高警覺，盡力而為。
花姐亂入 欽點保錡演許光漢
Anson Lo與Edan合演《大叔的愛》成為不少粉絲心目中的「登神CP」，並先後在《過時·過節》、《盜月者》、《社內相親》等影視作品合作，問到可介意再合體拍戲？兩人異口同聲表示只要題材、角色適合，絕不介意，況且彼此熟稔一起試一起夾，很享受過程，Anson Lo續說，「早前我們日本拍戲，記得有次對話，大家都不同意對方，就你做你喜歡你的想法，我試我的方式，可以坦白地說出來，有時想有些建議，不用怕阻礙他，因為大家是朋友，直接問就可以。」Edan補充，「現在大家多點經驗，更清楚自己要如何處理，默契多了。」最後問到若再合演翻拍劇集，有甚麼心水選擇？Anson Lo選了由花姐「心心眼」的偶像許光漢主演的《想見你》，同場的花姐爆出一句：「一定不是Edan演許光漢！」接著問她誰是心目中的許光漢？她半說笑指，「我選保錡做許光漢，一定很大迴響說笑吧！阿Lo或Edan也可，看誰更乖巧討我歡心。」
訪：Grace 攝：羅錦鴻、Kristy
服裝：Berluti, Harvey Nichols, Giuseppe Zanotti(盧瀚霆), Swank, Christian Louboutin(呂爵安)
化妝：Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre(盧瀚霆), Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre(呂爵安)
髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon(盧瀚霆), Man Chan @CHIC Private I salon(呂爵安)
形象：PIPA Creative