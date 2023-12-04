《社內相親》專訪｜Anson Lo盧瀚霆與Edan呂爵安嫌床戲騷肌鏡頭少 佩服家英哥專業零怨言(多圖+有片)

由MIRROR成員盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜(Hanna)、沈殷怡(Shirley)主演的港版《社內相親》，拍攝期間男女主角們的咀戲一度成為熱話，劇集今日進入第二周，劇集節奏明快，Hanna喜感的演出獲網民激讚，反觀繼《大叔的愛》後再合演改編劇集的「登神CP」，評價好壞參半。Anson Lo和Edan早前接受本報訪問，Edan直言，「《大叔的愛》的迴響是天時地利人和，沒想過要比上次厲害。」Anson Lo續說，「一定想獲得正評，但無法預測，看到我們有不同的演繹，已很開心。」

《社內相親》的感情戲貼近原版，Anson Lo和Edan還獻上第一次床戲，Edan慶幸早知只有一個騷肌鏡頭，沒有像《I SWIM》般狂操，Anson Lo卻是做足準備，以為要大騷結實胸肌，「原來一直拍吻戲，會遮住上半身，睇playback時才發現，胸肌在哪裡？真係嘥哂！」見Anson Lo嫌鏡頭太少，Edan突然爆出一句：「因為下半裸，所以唔見咗胸肌。」當被問到是否想下半裸時，他耍手擰頭，教主乘勢追問：「你操了很久吧！」Edan笑言努力操練下半身，「每天去健身，不停舉啞鈴，大腿舉啞鈴，超厲害。」

Anson Lo床戲 導演睇到「姨母笑」

鬧笑之後，Anson Lo認真表示，現場要顧及走位、角度，來來回回拍足幾個鐘，「我與Hanna的床戲，由窗邊咀到梳化、靠牆回到梳化再抱入房，因為看不到路，所以試過太大力推Hanna向牆，撞到『嘭』一聲。」為讓Anson Lo與Hanna更易投入感情，導演花了不少時間挑選現場的背景音樂，Edan聞言，隨即哼起《Megahit》的歌詞：「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh，輕鬆比激烈更好，Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh、應該保守與𥘵露。」令原唱的Anson Lo亦不禁爆笑。現場當然不是播《Megahit》，在導演精挑細選的樂曲下，Anson Lo與Hanna最後也能交出浪漫的一幕，他形容，「好似新婚情侶，周圍的工作人員，睇playback時都有笑，有人爆導演都有『姨母笑』。」

初拍床戲 Edan 驚覺 步驟 多

Edan對導演的「姨母笑」半信半疑，他表示由於兩人同一日拍床戲，為了身形保持最佳狀態，在Anson Lo拍攝期間，他躲在一角盡最後努力做掌上壓谷肌，他

笑這，「我的床戲沒有他那麼精彩，不像他撞到『嘭』一聲，又走來走去，我們在房間拍攝，因為劇情是喝醉了，所以比較激烈，不像他們那麼浪漫，但最搞笑是走位，既要對著床又要背對床，要180度轉位，解衫鈕然後推落床，好多步驟。」