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娛樂
2023-12-04 10:00:00

《社內相親》專訪｜Anson Lo盧瀚霆與Edan呂爵安嫌床戲騷肌鏡頭少 佩服家英哥專業零怨言(多圖+有片)

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Anson Lo與Edan繼《大叔的愛》後，再次合演翻拍劇《社內相親》。(羅錦鴻攝)

Anson Lo與Edan繼《大叔的愛》後，再次合演翻拍劇《社內相親》。(羅錦鴻攝)

MIRROR成員盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜(Hanna)、沈殷怡(Shirley)主演的港版《社內相親》，拍攝期間男女主角們的咀戲一度成為熱話，劇集今日進入第二周，劇集節奏明快，Hanna喜感的演出獲網民激讚，反觀繼《大叔的愛》後再合演改編劇集的「登神CP」，評價好壞參半。Anson LoEdan早前接受本報訪問，Edan直言，「《大叔的愛》的迴響是天時地利人和，沒想過要比上次厲害。」Anson Lo續說，「一定想獲得正評，但無法預測，看到我們有不同的演繹，已很開心。」

Anson Lo與Edan合演《大叔的愛》成為不少粉絲心目中的「登神CP」。 「登神CP」Anson Lo與Edan在劇集《社內相親》再合作。(Kristy攝) Anson Lo與陳漢娜在《社內相親》有不少親熱戲。 Edan與沈殷怡在《社內相親》有不少親熱戲。 Anson Lo與Edan繼《大叔的愛》後，再次合演翻拍劇《社內相親》。 港版《社內相親》由陳漢娜演孫賀利。(劇照) 港版《社內相親》由陳漢娜演孫賀利，沈殷怡演陳映書。(劇照) 港版《社內相親》Anson Lo和陳漢娜有感情線。(劇照) 港版《社內相親》由陳漢娜演孫賀利。(劇照) 盧瀚霆 (左)、呂爵安在港版《社內相親》再合演翻拍劇。 Edan憶述，與Anson Lo拍《大叔的愛》時好驚青，今次拍港版《社內相親》則嘗試用自己的演繹方式。 Edan與Anson Lo在港版《社內相親》多作嘗試，以自己的方式演繹角色。 羅家英在港版《社內相親》演Anson Lo的爺爺。(劇照) Anson Lo與Edan首度與羅家英拍劇，非常佩服前輩專業又搞笑。(《社內相親》劇照)

下半身舉啞鈴

《社內相親》的感情戲貼近原版，Anson LoEdan還獻上第一次床戲，Edan慶幸早知只有一個騷肌鏡頭，沒有像《I SWIM》般狂操，Anson Lo卻是做足準備，以為要大騷結實胸肌，「原來一直拍吻戲，會遮住上半身，睇playback時才發現，胸肌在哪裡？真係嘥哂！」見Anson Lo嫌鏡頭太少，Edan突然爆出一句：「因為下半裸，所以唔見咗胸肌。」當被問到是否想下半裸時，他耍手擰頭，教主乘勢追問：「你操了很久吧！」Edan笑言努力操練下半身，「每天去健身，不停舉啞鈴，大腿舉啞鈴，超厲害。」

Anson Lo與Edan分享拍攝《社內相親》的趣事。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》的拍攝點滴。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》的拍攝點滴。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》的拍攝點滴。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》的拍攝點滴。(Kristy攝)

Anson Lo床戲  導演睇到「姨母笑」

鬧笑之後，Anson Lo認真表示，現場要顧及走位、角度，來來回回拍足幾個鐘，「我與Hanna的床戲，由窗邊咀到梳化、靠牆回到梳化再抱入房，因為看不到路，所以試過太大力推Hanna向牆，撞到『嘭』一聲。」為讓Anson LoHanna更易投入感情，導演花了不少時間挑選現場的背景音樂，Edan聞言，隨即哼起《Megahit》的歌詞：「Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh，輕鬆比激烈更好，Uh-Oh Uh-Oh Uh-Oh、應該保守與𥘵露。」令原唱的Anson Lo亦不禁爆笑。現場當然不是播《Megahit》，在導演精挑細選的樂曲下Anson LoHanna最後也能交出浪漫一幕，他形容，「好似新婚情侶，周圍的工作人員，睇playback時都有笑，有人爆導演都有『姨母笑』。」

初拍床戲 Edan驚覺步驟

Edan對導演的「姨母笑」半信半疑，他表示由於兩人同一日拍床戲，為了身形保持最佳狀態，在Anson Lo拍攝期間，他躲在一角盡最後努力做掌上壓谷肌，他

笑這，「我的床戲沒有他那麼精彩，不像他撞到『嘭』一聲，又走來走去，我們在房間拍攝，因為劇情是喝醉了，所以比較激烈，不像他們那麼浪漫，但最搞笑是走位，既要對著床又要背對床，要180度轉位，解衫鈕然後推落床，好多步驟。」

Anson Lo與Edan分享《社內相親》初次拍床戲的趣事。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》初次拍床戲的趣事。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》初次拍床戲的趣事。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》初次拍床戲的趣事。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》初次拍床戲的趣事。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》初次拍床戲的趣事。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》初次拍床戲的趣事。(Kristy攝) Anson Lo與Edan分享《社內相親》初次拍床戲的趣事。(Kristy攝)

家英哥搞笑又專業

兩人在劇中跟羅家英有不少對手戲，Edan雖曾與家英哥拍綜藝節目，但拍劇則是第一次，「他真的超級專業，即使拍攝時間好長，他比我們更精神，好夜收工都毫無怨言，所以好佩服他。」Anson Lo演家英哥的孫，驚歎他記對白的能力，看一看就能記住整頁紙對白，「他的角色很高能量，就算導演要他做四、五次仍能保持，他爆肚真的好搞笑！」他坦言未必能接招，惟有提高警覺，盡力而為。

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分享《社內相親》初次拍床戲的趣事，Edan的搞笑旁述，不時令Anson Lo哭笑不得。(Kristy攝) 初次拍床戲的趣事，Edan的搞笑旁述，不時令Anson Lo哭笑不得。(Kristy攝) 初次拍床戲的趣事，Edan的搞笑旁述，不時令Anson Lo哭笑不得。(Kristy攝) 初次拍床戲的趣事，Edan的搞笑旁述，不時令Anson Lo哭笑不得。(Kristy攝) Anson Lo希望在《社內相親》展現不同的面向。(Kristy攝) Anson Lo與Edan多次合作，兩人默契十足。(Kristy攝) Anson Lo與Edan多次合作，兩人默契十足。(Kristy攝) Anson Lo在《社內相親》首次演高冷自戀角色。(Kristy攝) Anson Lo在《社內相親》首次演高冷自戀角色。(Kristy攝) Anson Lo在《社內相親》首次演高冷自戀角色。(Kristy攝) Edan希望在《社內相親》展現不同的面向。(Kristy攝)

花姐亂入 欽點保錡演許光漢

Anson Lo與Edan合演大叔的愛成為不少粉絲心目中的「登神CP」，並先後在過時·過節盜月者社內相親等影視作品合作，問到可介意再合體拍戲？兩人異口同聲表示只要題材、角色適合，絕不介意，況且彼此熟稔一起試一起夾，很享受過程，Anson Lo續說，「早前我們日本拍戲，記得有次對話，大家都不同意對方，就你做你喜歡你的想法，我試我的方式，可以坦白地說出來，有時想有些建議，不用怕阻礙他，因為大家是朋友，直接問就可以。」Edan補充，「現在大家多點經驗，更清楚自己要如何處理，默契多了。」最後問到若再合演翻拍劇集，有甚麼心水選擇？Anson Lo選了由花姐「心心眼」的偶像許光漢主演的想見你，同場的花姐爆出一句：「一定不是Edan演許光漢！」接著問她誰是心目中的許光漢？她半說笑指，「我選保錡做許光漢，一定很大迴響說笑吧！阿Lo或Edan也可，看誰更乖巧討我歡心。」

 

：Grace  攝：羅錦鴻、Kristy

服裝：Berluti, Harvey Nichols, Giuseppe Zanotti(盧瀚霆), Swank, Christian Louboutin(呂爵安)

化妝：Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre(盧瀚霆), Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre(呂爵安)

髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon(盧瀚霆), Man Chan @CHIC Private I salon(呂爵安)

形象：PIPA Creative

Anson Lo盧瀚霆與Edan呂爵安接受本報訪問，分享拍攝《社內相親》的難忘事。

nson Lo盧瀚霆與Edan呂爵安接受本報訪問，分享拍攝《社內相親》的難忘事。

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