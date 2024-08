「神奇女俠」姬嘉鐸現身迪士尼D23 真人版《白雪公主》首支預告曝光

今年12月19日上映、由《月亮喜歡藍》金像提名導演巴利贊堅斯(Barry Jenkins)執導的《獅子王》前傳《獅子王:木法沙》(Mufasa: The Lion King),公開了最新預告片及片中新歌《I Always Wanted a Brother》片段,看到更多辛巴的爸爸木法沙成長經過與及不一樣的成王歷險,不止場面比《獅子王》更壯觀,動物角色更栩栩如生兼生動可愛,《獅子王》迷及愛毛孩的觀眾必定大愛!

至於金像大導演占士金馬倫(James Cameron)聯同《阿凡達》系列男女主角森禾霍頓(Sam Worthington)及素兒莎丹娜(Zoe Saldaña),在D23觀眾熱烈歡迎下,首度公佈《阿凡達》第三集定名為《Avatar: Fire and Ash》,影片已定明年12月全球上映,片中多個耀眼場面亦首度曝光大吊影迷癮!

Marvel Studios方面,將於明年2月大銀幕上映、由新美國隊長安東尼麥奇(Anthony Mackie)與夏里遜福(Harrison Ford)擔綱演出的《美國隊長》系列全新鉅製《美國隊長4:勇敢新世界》(Captain America: Brave New World),今日震撼D23全場,是片中由羅斯將軍成為新當選總統的夏里遜福變身紅變形俠醫Red Hulk的正面場面首次曝光!另一Marvel矚目的重啟版《神奇4俠》新作《The Fantastic Four: First Steps》公開了片段,讓觀眾更清楚看到新版神奇4俠沿用舊版漫畫造型的制服,原汁原味又結合一份未來感及懷舊感的retro-futuristic風格!明年3月在Disney+上線的《夜魔俠》最新影集《Daredevil: Born Again》亦在D23發佈了最新片段,引來全場尖叫,男主角Charlie Cox及Vincent D’Onofrio等主要演員亦登台跟觀眾見面。《汪達幻視》衍生的全新影集《Agatha All Along》,亦公開了最新預告,探討更多 Marvel世界內的巫師及黑暗力量,影集將於今年9月19日在Disney+上線。



另外,《星球大戰》外傳影集《曼達洛人》的電影版《The Mandalorian and Grogu》會在2026年5月上映,仍由莊法來奧執導、貝哲羅帕斯卡 (Pedro Pascal)擔任主角。今年12月在Disney+上線的《星球大戰》最新外傳影集《Skeleton Crew》,除了公開了最新預告片外,也在D23放映了頭兩集,有份參演的英國男星祖迪羅(Jude Law)亦現身宣傳,劇集關於四名少年在他們表面看來和平安全的星球中有神秘的發現,遂而進入一個危險的星際,祖迪羅劇中扮演一名神秘人物。明年在Disney+上線的《星球大戰:安多》(Andor)第二季公開了最新片段,男主角Diego Luna到場與粉絲分享興奮與喜悅。