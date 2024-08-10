「神奇女俠」姬嘉鐸現身迪士尼D23 真人版《白雪公主》首支預告曝光

每兩年舉行一次一連三天的迪士尼全球粉絲大會D23，香港時間今早在加州迪士尼樂園旁的安那罕會議中心揭幕，大曬冷公布多套電影及串流劇集的最新資訊。 今年12月19日上映、由《月亮喜歡藍》金像提名導演巴利贊堅斯（Barry Jenkins）執導的《獅子王》前傳《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King），公開了最新預告片及片中新歌《I Always Wanted a Brother》片段，看到更多辛巴的爸爸木法沙成長經過與及不一樣的成王歷險，不止場面比《獅子王》更壯觀，動物角色更栩栩如生兼生動可愛，《獅子王》迷及愛毛孩的觀眾必定大愛！

由《西城故事》（West Side Story）女主角麗素莎嘉娜（Rachel Zegler ）及「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot） 主演、明年上映的真人版電影《白雪公主》(Disney’s Snow White)，在D23公開了最新片段，姬嘉鐸扮演惡毒女皇向魔鏡施法的場面，視覺特效強勁，令現場觀眾及網民嘩然，均表示更期待電影上映！ 明年10月上映的科幻鉅製、《電子世界爭霸戰》（Tron）系列第三集《TRON: Ares》的主要演員謝夫布烈治 （Jeff Bridges）、謝拉力圖（Jared Leto）、《從前的我們》（Past Live）金球獎提名女星Greta Lee等齊齊亮相，大受在場觀眾歡迎，謝拉更乘坐片中標誌性的Lightcycle有型電單車出場，舞台更出現激光表演，隆重介紹今集由美國工業搖滾班霸Nine Inch Nails負責配樂。D23除了公開影片型爆的概念美術圖外，在場更有攤位展出新一集的有型電單車， 絕對令影迷及樂迷期待！同場亦公佈了迪士尼經典動畫《史迪仔》（Lilo & Stitch）亦將開拍實景真人電影，片中史迪仔造型亦率先曝光。



至於金像大導演占士金馬倫（James Cameron）聯同《阿凡達》系列男女主角森禾霍頓（Sam Worthington）及素兒莎丹娜（Zoe Saldaña），在D23觀眾熱烈歡迎下，首度公佈《阿凡達》第三集定名為《Avatar: Fire and Ash》，影片已定明年12月全球上映，片中多個耀眼場面亦首度曝光大吊影迷癮！ Marvel Studios方面，將於明年2月大銀幕上映、由新美國隊長安東尼麥奇（Anthony Mackie）與夏里遜福(Harrison Ford)擔綱演出的《美國隊長》系列全新鉅製《美國隊長4：勇敢新世界》(Captain America: Brave New World)，今日震撼D23全場，是片中由羅斯將軍成為新當選總統的夏里遜福變身紅變形俠醫Red Hulk的正面場面首次曝光！另一Marvel矚目的重啟版《神奇4俠》新作《The Fantastic Four: First Steps》公開了片段，讓觀眾更清楚看到新版神奇4俠沿用舊版漫畫造型的制服，原汁原味又結合一份未來感及懷舊感的retro-futuristic風格！明年3月在Disney＋上線的《夜魔俠》最新影集《Daredevil: Born Again》亦在D23發佈了最新片段，引來全場尖叫，男主角Charlie Cox及Vincent D’Onofrio等主要演員亦登台跟觀眾見面。《汪達幻視》衍生的全新影集《Agatha All Along》，亦公開了最新預告，探討更多 Marvel世界內的巫師及黑暗力量，影集將於今年9月19日在Disney+上線。



另外，《星球大戰》外傳影集《曼達洛人》的電影版《The Mandalorian and Grogu》會在2026年5月上映，仍由莊法來奧執導、貝哲羅帕斯卡 （Pedro Pascal）擔任主角。今年12月在Disney+上線的《星球大戰》最新外傳影集《Skeleton Crew》，除了公開了最新預告片外，也在D23放映了頭兩集，有份參演的英國男星祖迪羅（Jude Law）亦現身宣傳，劇集關於四名少年在他們表面看來和平安全的星球中有神秘的發現，遂而進入一個危險的星際，祖迪羅劇中扮演一名神秘人物。明年在Disney＋上線的《星球大戰：安多》（Andor）第二季公開了最新片段，男主角Diego Luna到場與粉絲分享興奮與喜悅。