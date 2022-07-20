《神探大戰》內地大收4億 劉青雲自封慢動作演員

劉青雲、湯怡、杜琪峯、洪金寶等及導演韋家輝等，昨晚出席電影《神探大戰》的首映禮，身兼監製及編劇的韋家輝稱，《神探大戰》在內地上映12日，票房已逾4億人民幣，他大讚拍檔，「青雲好弗，今次演出交101分。」問到二人對於香港票房會否寄予厚望，青雲說：「香港票房就難估囉！要睇疫情數字，總之希望觀眾安全情況下睇戲。」

青雲又指太太郭藹明未有到場，稍後才會與她一起欣賞新戲。對於戲中有不少動作戲，他笑說：「我一向都係動作演員，不過係慢動作演員。導演知我咩做到同咩做唔到，劇組遷就我。如果觀眾喜歡睇，我可以繼續做慢動作演員。」