《神探大戰》內地大收4億 劉青雲自封慢動作演員

劉青雲、湯怡、杜琪峯、洪金寶等及導演韋家輝等，昨晚出席電影《神探大戰》的首映禮，身兼監製及編劇的韋家輝稱，《神探大戰》在內地上映12日，票房已逾4億人民幣，他大讚拍檔，「青雲好弗，今次演出交101分。」問到二人對於香港票房會否寄予厚望，青雲說：「香港票房就難估囉！要睇疫情數字，總之希望觀眾安全情況下睇戲。」
青雲又指太太郭藹明未有到場，稍後才會與她一起欣賞新戲。對於戲中有不少動作戲，他笑說：「我一向都係動作演員，不過係慢動作演員。導演知我咩做到同咩做唔到，劇組遷就我。如果觀眾喜歡睇，我可以繼續做慢動作演員。」
湯怡想拍打人戲
湯怡在戲中演警察，要開真槍又有爆破場面，笑言很有挑戰性。她表示，下次想嘗試打人的角色，又說難忘一場嚇到腳軟的戲分，她說：「當日和陳家樂要在船上行過吊臂開槍，真係嚇到腳軟，叫哂救命，又有跳海戲，我和家樂識游水，但個海太大，家樂驚到要用水泡，我就將個水泡俾佢攬。」
吳浩康 郭思琳聽鬼故胎教
吳浩康帶同懷孕8個月的太太郭思琳出席，對於BB即將出世，他們都表示非常緊張。吳浩康透露，太太早幾日已開始緊張，因她選擇順產，怕會好痛，自己到時會入產房陪產，雖然感到害怕又擔心自己會有奇怪反應，但認為要陪太太一起經歷。問到來看首映是否為了放鬆心情，郭思琳笑言是特別來支持，不擔心劇情太刺激影響BB；吳浩康指出，她晚晚聽鬼故，郭思琳說：「我用鬼故嚟胎教，我一向鍾意靈異故事。」