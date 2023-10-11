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娛樂
2023-10-11 15:54:29

「老闆仔」黃梓樂與陸駿光梁雍婷再結緣 12月將攜罐頭現身慈善跑

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「老闆仔」黃梓樂、梁雍婷與陸駿光繼電影《流水落花》後再合體。

「老闆仔」黃梓樂、梁雍婷與陸駿光繼電影《流水落花》後再合體。

獲提名金馬獎最佳男女配角的「老闆仔」黃梓樂與梁雍婷，聯同陸駿光繼電影《流水落花》後再合體，齊齊擔任2023 CAN RUN 大使，3人更會於122日帶同不同罐頭，親身港島大潭郊野公園參與慈善跑活動，發揚CAN RUN精神及為參賽朋友打氣，同時為正生書院籌款及籌罐頭。

日前3位大使以有趣角度拍攝宣傳影片，「老闆仔」黃梓樂以觀眾視覺，向陸駿光及梁雍婷兩位大使發問有關CAN RUN的起源及發展歷程，Rachel指出，『CAN RUN』的 CAN』其一指罐頭，其二鼓勵人人能跑的正能量，集競賽與慈善兼備的山跑活動。『罐頭跑』始於支持受惠機構基督教正生書院，正生位於大嶼山芝麻灣半島的校舍位置偏遠，如遇上惡劣天氣引起交通不便，大大影響校內正常運作、導致「斷水斷糧」，校內自設『食物銀行』主要存放罐頭類食物；因此CAN RUN 『傳統』同時為正生籌罐頭，幫助全校師生及職員的膳食需要。

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「老闆仔」黃梓樂人接連有電影上映，人氣急升。 黃梓樂、陸駿光和梁雍婷齊齊擔任2023 CAN RUN 大使。 黃梓樂、陸駿光和梁雍婷齊齊擔任2023 CAN RUN 大使。

參考著名超馬賽事特色

CAN RUN賽事衍生自20183月，為基督教正生書院籌款的慈善首映紀錄片，陸駿光解釋：「我知道紀錄片的名字是《Where Dreams Go To Die》，在YouTube也可以欣賞得到！」電影記錄主角超級馬拉松跑手Gary Robbins，參加被喻為史上難度極高，而完成率極低的超級馬拉松賽事「The Barkley Marathons巴克利馬拉松」，而CAN RUN則參考這項著名超馬賽事，將特色帶到本地賽事，包括沿途收集書頁的任務，再加入自家元素帶住罐頭跑步，而演變成今日的CAN RUN。今次實體與線上路同時舉行，是希望打破時間、地點、地域的限制，讓未能親身到場的朋友遙距支持。

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