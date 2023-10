「老闆仔」黃梓樂與陸駿光梁雍婷再結緣 12月將攜罐頭現身慈善跑

獲提名金馬獎最佳男女配角的「老闆仔」黃梓樂與梁雍婷,聯同陸駿光繼電影《流水落花》後再合體,齊齊擔任2023 CAN RUN 大使,3人更會於12月2日帶同不同罐頭,親身港島大潭郊野公園參與慈善跑活動,發揚CAN RUN精神及為參賽朋友打氣,同時為正生書院籌款及籌罐頭。

參考著名超馬賽事特色

CAN RUN賽事衍生自2018年3月,為基督教正生書院籌款的慈善首映紀錄片,陸駿光解釋:「我知道紀錄片的名字是《Where Dreams Go To Die》,在YouTube也可以欣賞得到!」電影記錄主角超級馬拉松跑手Gary Robbins,參加被喻為史上難度極高,而完成率極低的超級馬拉松賽事「The Barkley Marathons巴克利馬拉松」,而CAN RUN則參考這項著名超馬賽事,將特色帶到本地賽事,包括沿途收集書頁的任務,再加入自家元素帶住罐頭跑步,而演變成今日的CAN RUN。今次實體與線上路同時舉行,是希望打破時間、地點、地域的限制,讓未能親身到場的朋友遙距支持。