「老闆仔」黃梓樂與陸駿光梁雍婷再結緣 12月將攜罐頭現身慈善跑

獲提名金馬獎最佳男女配角的「老闆仔」黃梓樂與梁雍婷，聯同陸駿光繼電影《流水落花》後再合體，齊齊擔任2023 CAN RUN 大使，3人更會於12月2日帶同不同罐頭，親身港島大潭郊野公園參與慈善跑活動，發揚CAN RUN精神及為參賽朋友打氣，同時為正生書院籌款及籌罐頭。

日前3位大使以有趣角度拍攝宣傳影片，「老闆仔」黃梓樂以觀眾視覺，向陸駿光及梁雍婷兩位大使發問有關CAN RUN的起源及發展歷程，Rachel指出，『CAN RUN』的 『CAN』其一指罐頭，其二鼓勵人人能跑的正能量，集競賽與慈善兼備的山跑活動。『罐頭跑』始於支持受惠機構基督教正生書院，正生位於大嶼山芝麻灣半島的校舍位置偏遠，如遇上惡劣天氣引起交通不便，大大影響校內正常運作、導致「斷水斷糧」，校內自設『食物銀行』主要存放罐頭類食物；因此CAN RUN 『傳統』同時為正生籌罐頭，幫助全校師生及職員的膳食需要。 」