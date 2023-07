湯告魯斯 親自買飛睇《芭比》

今年暑假檔期上映多齣大片,除了《職工7》,還有《芭比》(Barbie)、(奧本海默)(Oppenhemer)、《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),早前傳出多部電影爭奪院線而不和。昨日,湯告魯斯與導演Christopher McQueen到戲院購票睇《芭比》,粉碎不和傳聞。而《芭比》主角瑪歌羅比(Margot Robbie)亦購票支持《職工7》。