《肥貓正傳》鄭則士要求唔用安全套 網民狂loop舊片讚尺度大

由鄭則士(Kent哥)、鮑起靜、寶貝如等主演的《肥貓正傳》於1997年播出，Kent哥在片中扮演中度智障人士，他眼神木訥、一說話就抽動上身的演繹令人留下深刻印象，時至今日大家仍稱他做肥貓，可見劇集的威力。

肥貓唔想用安全套 近日有討論區將《肥貓正傳》第29集的精華片段重新剪輯，標題名為「性教育的重要 『早啲瞓早啲䟴䟴』」，影片見到肥貓跟阿芳(寶貝如飾)表示「早啲瞓早啲䟴䟴」，於是寶貝如著他要拿那個東西出來才可以，肥貓續說︰「又要用個安全帽呀？」、「我今晚想唔用呀！」，寶貝如就表示應承過雙方母親一定要用，如果沒有，「就唔瞓覺住！」其後影片播出肥貓向岳父表示有用安全套，但因為怕有老鼠而把安全套穿起掛在牆上，最後二人「搞出人命」。 有不少網民看過片段之後，瘋狂轉載，並謂「以前尺度咁大嘅」、「依家播會俾人話歧視同投訴教壞人」，也有網民指「唔係以前尺度大，係而家不斷自我審查再審查」。

肥貓逼無綫腰斬劇集 《肥貓正傳》在亞視播出時，因為劇情貼地非常，有笑有淚，結局周有15點收視點；而大結局在周末播映，收視點更達20點，成為亞視當年最佳成績，更逼使無綫電視腰斬同期劇集《大刺客》。 據當年的訪問，劇組曾接觸智障人士學校進行了解及交流，務求向觀眾活生生呈現智障人士的實況。就算Kent哥在不同作品的角色都是叫「肥貓」，但每一部影片或劇集都是不同的故事。

Kent哥早在1985年就憑電影《何必有我？》中「肥貓」一角奪得香港電影金像獎第五屆最佳男主角。此片是他自編自導自演之作，他曾表示「肥貓」一角是他最愛的角色，於是開拍續集《肥貓流浪記》，並於97年拍成劇集《肥貓正傳》。鮑起靜在片中的演繹，更令她成為慈母專業戶，當時不少觀眾均被鮑起靜與Kent哥的演繹深受感動。由於反應熱烈，更開拍《肥貓正傳II》。去到03年再開拍電影《低一點的天空》，及內地劇集《肥貓尋親記》。