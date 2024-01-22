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娛樂
2024-01-22 17:03:45

英國57歲女歌手Samantha Fox 醉酒上機搗亂被捕 航班延誤起飛預料賠過百萬

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Samantha Fox專輯總銷量全球售出超過3,000萬張。

57歲八十年代Pop Rock女歌手Samantha Fox，昨日因醉酒後在飛機上搗亂被，並且導致航班延誤。據外媒報道，Samantha Fox從倫敦希思羅機場乘搭英國航客機，準備飛往德國慕尼黑，但她在航班上醉酒搗亂，並與另一名乘客發生爭執，導致飛機延誤未能升空，機上所有乘客被迫全部落機，要到酒店留宿一晚，第二天再登機繼續行程。

 

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Samantha Fox多年來活躍於樂壇。

Samantha Fox 1986年於英國出道，推出單曲《Touch Me (I Want Your Body)》開始音樂生涯，並以《I Only Wanna Be With You》、《I Surrender(To the Spirit of the Night)》等歌曲引起樂壇關注，而樂迷都被她一頭金髮的美麗外表，穿著破洞牛仔褲，演唱搖滾歌曲所迷住，其專輯總銷量全球售出超過3,000萬張。

 

Samantha Fox近期的新聞，就是宣布與她的經理人兼同性伴侶Mira Sratton訂婚，並透露她們計劃到西伯利亞結婚，消息一出令所有人都感到驚訝。而她被捕後後表示非常後悔，又稱：「對於造成的混亂，航機延誤起飛一事，深表歉意。」而外界估計她最少要賠償過百萬給受影響乘客。

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Samantha Fox當年憑好身材，大受樂迷歡迎。

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Samantha Fox 的首張單曲專輯《Touch Me (I Want Your Body)》。

Samantha Fox
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