英國57歲女歌手Samantha Fox 醉酒上機搗亂被捕 航班延誤起飛預料賠過百萬

Samantha Fox 1986年於英國出道,推出單曲《Touch Me (I Want Your Body)》開始音樂生涯,並以《I Only Wanna Be With You》、《I Surrender(To the Spirit of the Night)》等歌曲引起樂壇關注,而樂迷都被她一頭金髮的美麗外表,穿著破洞牛仔褲,演唱搖滾歌曲所迷住,其專輯總銷量全球售出超過3,000萬張。