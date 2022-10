張智霖(Chilam)和袁詠儀近年在內地拍攝多個綜藝節目,人氣急升。近日張智霖在《披荊斬棘2》中,為袁詠儀補辦婚禮,場面感人,但遭大量網民負評,指他勝之不武。日前(6日) 陪伴了袁詠儀近24年的唯一影迷會「永遠心儀」突然宣佈關站,有網民猜測是否「補辦婚禮太多了」所致,亦有人爆料指袁詠儀不理會自己的粉絲,只顧張智霖及他的粉絲。

昨日,有袁詠儀的粉絲發長文支持偶像,並寫道:「三十年的夫妻恩愛算戀愛腦?比賽辦婚禮其實也沒甚麼好說,因為酸就去詆譭這種行為大可不必。關站就關了,這麼大張旗鼓還上了熱搜,這種行為我真的理解不來。我們會一路同行,I will be with you !」亦有網民留言安慰說:「姐姐不要不開心了,有我們陪你。」袁詠儀即親自回覆:「不開心是愈來愈不懂網絡世界。」不過網民仍然非常不滿,繼續怒轟表示:「那我們也愈來越搞不懂為什麼要在節目賣情懷」、「說越來越不懂網絡世界,反噬的時候說不懂了」等。