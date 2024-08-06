《見習無限耆》落實拍韓片版 傳韓國影帝崔岷植演超齡實習生？

韓片版《見習無限耆》呢單消息傳咗好幾年，疫情前嘅2018年已經有報導指華納打算搵韓劇《訊號》導演金元錫執導，並於2019年開拍，結果因為疫情及版權等種種原因未能成事。去到今年6月，韓國再傳出《見習無限耆》拍韓片版嘅消息，導演人選就盛傳同原版一樣希望由女性執導。

《見習冇限耆》講述Anne Hathaway飾演嘅Jules，創辦嘅服裝網購公司迅速崛起，更推出｢高齡見習生計劃｣，聘請仍然有工作能力嘅長者重返職場。退休多年嘅月曆印刷公司前高層Ben，因為生活空洞而申請參加見習計劃，並被委派擔任Anne Hathaway嘅助理，後來Ben更成為Jules嘅人生導師，為事業、家庭以至感情問題出謀顯策。