《說笑之人》9月芝加哥辦世界首映 袁富華孖吳肇軒扮父子同奪殊榮

由區焯文執導，袁富華及吳肇軒領銜主演，伍詠詩、阮兆輝、陳麗雲及蔣祖曼等演員演出的電影《說笑之人》，未上映經已獲得獎項肯定。袁富華和吳肇軒在第17季芝加哥《亞洲躍動電影節》（Asian Pop-up Cinema），分別榮獲演藝事業成就獎（Pinnacle Career Achievement Award），以及璀燦新星獎（Bright Star Award），而《說笑之人》亦會於9月16日在電影節舉行世界首映，袁富華及吳肇軒將親身出席並接受大會頒發獎項。 獲得演藝事業成就獎的Ben哥，感謝芝加哥洲躍動電影節頒予獎項並講道：「得到獎項當然開心又興奮，好想多謝《說笑之人》一眾台前幕後的工作人員，要是沒有大家的堅持就不能在疫情期間排除萬難去完成這套電影。此外更加要多謝每一位參與這套電影的演員，特別是飾演我個仔的吳肇軒，他是位聰明的演員更是位非常願意付出的演員。當我們在初期準備中時，他已經準備好成為一家人，所以到正式拍攝時已經好容易建立出父子關係，多謝你吳肇軒。最後要感謝導演區焯文，因為不論在討論劇本還是在現場拍攝時，他都用行動去證明很相信我並耐心聆聽我的意見，亦給予很大的空間和自由度去演繹華哥這個角色，多謝區焯文導演。希望各位觀眾可以支持《說笑之人》，希望能帶給觀眾一次溫馨又感性的旅程。」

吳肇軒回應：「能夠獲獎當然開心及感恩，榮耀歸於Ben哥，佢一直都好願意同攞個心並教識我好多，我們一齊努力度戲，無論我想做甚麼佢都會支持同構思，非常感謝Ben哥。幾乎每一位在戲中飾演過我爸爸的演員，我親生爸爸都好想跟他們合照。剛好這套戲講父子，所以令我感受最深、最有印象、最開心，希望這個爸爸跟我親生爸爸快點合照，知道親生爸爸都等了這個機會很久。早前見到Ben哥在訪問中提到我經常整蠱佢，但佢都有成日整蠱我，因為佢成日都着住件背心底衫話自己好似韓星阿Rain，想借今次機會同Ben哥講『一點都不似啊！』」戲中圍繞着棟篤笑這個大主題，當中許多棟篤笑表演都是由香港棟篤笑演員阿添度出來，軒仔再加入一些自己的想法。軒仔自爆自己好鍾意看棟篤笑，平時亦有留意各個地方的表演，例如香港的69ranch、台灣的豪平、龍龍、阿Jim等，他續指：「地獄式笑話最啱口味，不過有時會較為過火，台灣方面踩界得來又過癮。不過明白到棟篤笑正正是需要大家去講一些平日講唔出口，但觀點獨特，喜劇中情理之內、意料之外的事。」

其實軒仔曾經想過成為一名棟篤笑藝人，有朋友邀請過他，可惜大家都因為工作忙碌而不了了之，軒仔說：「一直對棟篤笑有非常濃厚的興趣，甚至乎成日都想跟台灣朋友於當地試下玩。拍攝當時都有睇大量棟篤笑取經，演出綜藝節目前亦會上網睇片，務求進入模式拿捏好節奏，令節目更有趣，讓觀眾投入享受。」而伍詠詩在戲中飾演帶領軒仔走入棟篤笑界別的重要人物，二人同樣不是首次合作，軒仔回憶起：「八年前在鮮浪潮的短片《若男》中曾合作更有幸獲獎，當時她剛剛開始拍戲，更有一齊討論過去考演藝，大家都經歷很多。事隔多年再次合作，覺得她長大、成熟了不少，有種哥哥見到妹妹長大的感覺。」伍詠詩指出在疫情期間拍攝一點都不容易，跟區焯文導演、Ben哥及吳肇軒合作合作非常開心，一邊拍攝一邊討論，研究如何做得更好，很有團隊精神，對她來說都是個頗為特別的經歷。她續說：「平時我唱歌跳舞多，自己其實好鍾意棟篤笑，但從未有機會嘗試，今次是我拍戲生涯中首次有完整角色的表演，所以特別興奮。要表演棟篤笑都有難度，同類型的題材在香港亦少見，好開心可以將這個特別不同的觀映感受、表演帶給大家。」