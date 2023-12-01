《造星IV》榛綦加盟新公司單飛出歌 暫緩獨立女團STRAYZ發展

憑《全民造星IV》出道、女團STRAYZ成員之一的何榛綦(Natalie)，今年初以獨立歌手姿態推出首支單飛歌曲《Time To Fly》後，最近宣布加盟新唱片公司，推出年度第二首個人單曲《旅程多得你守望》。早前Natalie穿單薄襯衣冒寒於郊外為新歌拍MV，與7歲童星演對手戲，同場更有過百隻羊咩咩參演，場面震撼。

感恩出歌有 Backup

加盟新公司後首次拍MV，Natalie直言毋須再身兼多職，壓力大減，她表示：「上一首歌，因為係獨立歌手身份，好多嘢都要自己去策劃同籌備，就連聯絡導演、工作人員都要自己處理，加上兼顧學業，所以有點吃力，今次好感恩，有公司不同部門同事去幫自己去傾所有嘢，令事情容易達成！」

歌曲《旅程多得你守望》背後意旨「天使數字444」，講述每個人身邊都會有自己的守護天使，每當遇到阻滯事情，守護天使便會出來給予信心、鼓勵，令事情得以順利完成，Natalie希望透過歌曲傳遞相信自己的正向訊息：「希望大家做事要相信自己，唔使擔心太多，要有信念，身邊一定會有守護自己嘅人打氣。」雖然Natalie鼓勵大家相信自己，她坦言並非很有自信，「好彩身邊有好多好朋友、屋企人、粉絲，佢哋做我嘅守護天使，不斷鼓勵及支持，畀咗好多信心我，令我由一個冇信心嘅人，變成可以表演畀大家睇嘅人。」