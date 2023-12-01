《造星IV》榛綦加盟新公司單飛出歌 暫緩獨立女團STRAYZ發展

憑《全民造星IV》出道、女團STRAYZ成員之一的何榛綦(Natalie)，今年初以獨立歌手姿態推出首支單飛歌曲《Time To Fly》後，最近宣布加盟新唱片公司，推出年度第二首個人單曲《旅程多得你守望》。早前Natalie穿單薄襯衣冒寒於郊外為新歌拍MV，與7歲童星演對手戲，同場更有過百隻羊咩咩參演，場面震撼。
感恩出歌有Backup
加盟新公司後首次拍MV，Natalie直言毋須再身兼多職，壓力大減，她表示：「上一首歌，因為係獨立歌手身份，好多嘢都要自己去策劃同籌備，就連聯絡導演、工作人員都要自己處理，加上兼顧學業，所以有點吃力，今次好感恩，有公司不同部門同事去幫自己去傾所有嘢，令事情容易達成！」
歌曲《旅程多得你守望》背後意旨「天使數字444」，講述每個人身邊都會有自己的守護天使，每當遇到阻滯事情，守護天使便會出來給予信心、鼓勵，令事情得以順利完成，Natalie希望透過歌曲傳遞相信自己的正向訊息：「希望大家做事要相信自己，唔使擔心太多，要有信念，身邊一定會有守護自己嘅人打氣。」雖然Natalie鼓勵大家相信自己，她坦言並非很有自信，「好彩身邊有好多好朋友、屋企人、粉絲，佢哋做我嘅守護天使，不斷鼓勵及支持，畀咗好多信心我，令我由一個冇信心嘅人，變成可以表演畀大家睇嘅人。」
冒寒拍MV 景靚人動
新歌MV有齊童星和動物兩項最難拍的元素，Natalie慶幸一切順利，「好開心，呢位小朋友好乖、好專業，雖然只有7歲，但真係好叻，一埋位就交足戲；至於同動物合作，就要自己去配合，始終啲羊聽唔明我講咩，但感覺都OK，出嚟嘅效果一定好好睇。」除了被過百隻羊包圍，Natalie指今次拍攝最難忘是天氣凍及取景偏遠：「為咗靚，我着得好單薄，適逢天氣轉冷，所以我而家好凍，雖然拍攝地方比較偏僻，但風景又真係好靚。」至於會否繼續女團STRAYZ發展，她坦言，「STRAYZ係獨立個體，要自己搵資源發展，唔容易，所以大家都有傾過，認為暫時焦點放喺個人發展先。」Natalie期望下次可以跳唱形式推新歌，提到對樂壇頒獎禮新人獎的信心，「今年有好多出色新人，各有不同風格及強項，最重要係可以百花齊放！」