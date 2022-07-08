《遊戲王》作者高橋和希意外離世　吳海昕化身瀨人出po：謝謝你

人氣動漫《遊戲王》作者高橋和希因於沖繩縣名護市被尋獲遺體，其漫畫中的遊戲卡片更是無數人的童年回憶，想不到連ViuTV藝人吳海昕（Sofiee）都是《遊戲王》的忠實粉絲，當Sofiee得知高橋和希離世的消息，便立即在社交平台發文悼念，更貼上以前於遊戲王卡鋪的舊照。
吳海昕Sofiee於個人社交網站打上：
黑魔道士.人造人索加.強慾之壺.死者蘇生. 超魔導龍騎士.太陽神翼神龍…
俺のターン！！ドロー！！！！
我海昕瀨人永遠的deck
要相信自己的組牌
要保護自己的同伴、朋友
「如果一個人內心軟弱，就算卡牌再強也發揮不到。只要人和卡能心意合一，就會有奇蹟出現。」
謝謝你，高橋和希
不少網民看到Sofiee的帖文，指她能仔細數出當時的熱門卡組如黑魔道士、人造人索加、強慾之壺，又在卡片前扮出神似的抽卡動作，大讚女神都有宅宅的一面，更有網民指出Sofiee「就憑呢個 post 正式登基毒L女神」。
周四日本傳媒報道，人氣動漫《遊戲王》作者高橋和希離世，高橋和希除了因為其著作《遊戲王》最為出名外，其漫畫中的卡牌被改編成現實對戰卡片亦是不少人的童年回憶，至去年全球更賣出350億張卡，被健力士世界紀錄大全中「世界銷售最多的交換卡片遊戲」紀錄保持者，有傳高橋和希賣卡賺過4億港元。