《遊戲王》作者高橋和希意外離世　吳海昕化身瀨人出po：謝謝你

吳海昕Sofiee於個人社交網站打上：

黑魔道士.人造人索加.強慾之壺.死者蘇生. 超魔導龍騎士.太陽神翼神龍…

俺のターン！！ドロー！！！！

我海昕瀨人永遠的deck

要相信自己的組牌

要保護自己的同伴、朋友

「如果一個人內心軟弱，就算卡牌再強也發揮不到。只要人和卡能心意合一，就會有奇蹟出現。」

謝謝你，高橋和希