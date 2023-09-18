《釀魂》監製感謝幕前幕後包括Anson Lo盧瀚霆、吳肇軒等 疑暗示文青女神冇宣傳

奇幻驚慄電影《釀魂》由 Anson Lo@MIRROR（盧瀚霆）、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡等人主演，電影上映接近一個月，截至前日（16日）累積票房達600萬元，雖然成績唔算標青，不過已經成為今年暑假檔最快破100萬嘅港片。《釀魂》電影團隊喺前日補辦因颱風延期嘅謝票日，而大忙人Anson Lo更與團隊連走30場謝票，表現相當落力。
《釀魂》監製感謝姜大衛陳紫萱朱栢康等演員
監製黃永峯喺IG發長文，表示電影即將落畫及感謝幕前幕後團隊嘅付出，不過佢喺致謝戲中演員時，似乎對一位演員不作宣傳感到失望：所有演員們 #姜大衛 #陳紫萱 #朱栢康 #吳肇軒 #郭翠怡 #林耀聲 @johngor2022 @purplehuen @chu.hong.chu @siuhinng @koktree @lamyiusing - 多謝您地參與這部電影… 沒有您地咁好嘅演技及為電影拍攝及宣傳嘅付出，都唔會有哩個成績… 多謝大家及期待在戲院、電視及舞台見到更多大家嘅作品 🙏🙏🙏😍😍😍（其實忙我明嘅… 但有份主演連一個post都唔出我自問失望…），而佢所標記的演員都有喺個人社交網站發文為電影做宣傳。
呢個PO一出，唔少網民及「神徒」都有留言感謝監製及團隊嘅付出，更有網民表示監製文中所指冇出PO嘅演員可能係袁澧林（Angela），佢喺劇中飾演張子傑（Anson Lo飾）已過身嘅女朋友程嘉露，戲份唔多，早前亦冇出席《釀魂》首映。不過根據《釀魂》出品方資訊顯示，袁澧林被介紹為特別演出，與姜大衞及林耀聲同列，而佢又真係冇喺個人社交網站上載有關《釀魂》嘅相片及資料。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈