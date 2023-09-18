《釀魂》監製感謝幕前幕後包括Anson Lo盧瀚霆、吳肇軒等 疑暗示文青女神冇宣傳

《釀魂》監製感謝姜大衛陳紫萱朱栢康等演員

監製黃永峯喺IG發長文，表示電影即將落畫及感謝幕前幕後團隊嘅付出，不過佢喺致謝戲中演員時，似乎對一位演員不作宣傳感到失望：所有演員們 #姜大衛 #陳紫萱 #朱栢康 #吳肇軒 #郭翠怡 #林耀聲 @johngor2022 @purplehuen @chu.hong.chu @siuhinng @koktree @lamyiusing - 多謝您地參與這部電影… 沒有您地咁好嘅演技及為電影拍攝及宣傳嘅付出，都唔會有哩個成績… 多謝大家及期待在戲院、電視及舞台見到更多大家嘅作品 🙏🙏🙏😍😍😍（其實忙我明嘅… 但有份主演連一個post都唔出我自問失望…），而佢所標記的演員都有喺個人社交網站發文為電影做宣傳。