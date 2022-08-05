《鐵血戰士》35周年 驚悚前傳《狩獵追擊》四大看點

《狩獵追擊》由《末世街10號》(10 Cloverfield Lane)導演丹卓登堡執導，花費4年籌備，貫徹其驚悚與懸疑感十足的作風。導演作為原版電影的忠實粉絲，期望藉此作品向阿諾致敬。

三. 奧斯卡得獎班底打造超震撼視覺效果

導演丹卓登堡特地為生而狩獵的鐵血戰士設計新的外觀和裝備，打造「充滿威脅性的嶄新終極戰士造型，感覺更為野蠻和兇猛。」電影由《異形3》和《星河戰隊》的奧斯卡獲獎班底工作室ADI操刀，特效化妝非常吸晴外，視覺特效亦很逼真。

四 . 女主角野外拍攝半年

《狩獵追擊》是首套以女性角度出發的系列作品，也把故事拉回18世紀初北美原住民科曼奇族群。為應付打鬥場面，一眾演員在開拍前苦練體能、學習使用武器和生火技能，其中最辛苦是泥漿打鬥，女主角安芭米芬(Amber Midthunder)達直指畢生難忘，︰「我一輩子都忘不掉那種味道，它會永遠在我的鼻子裡！」