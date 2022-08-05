《鐵血戰士》35周年 驚悚前傳《狩獵追擊》四大看點

經典科幻電影《鐵血戰士》(Predator)系列35周年，由《末世街10號》導演丹卓登堡(Dan Trachtenberg)執導的前傳電影《鐵血戰士：狩獵追擊》(Prey)今日(5日)在Disney+ 獨家上架，影片獲外國首輪影評激讚為「歷來最出色的《鐵血戰士》」，以下為四大必看重點。
《鐵血戰士：狩獵追擊》的四大看點：
一. 追溯鐵血戰士血腥背景
由阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)主演的《鐵血戰士》首集始於1987年，當年劇情顛覆想像，《鐵血戰士：狩獵追擊》作為前傳，將會帶領觀眾回到300年前，追溯高科技外星高等生物鐵血戰士，與彪悍原住民殘忍廝殺的起源。
二. 挑戰恐懼極限 向阿諾致敬
《狩獵追擊》由《末世街10號》(10 Cloverfield Lane)導演丹卓登堡執導，花費4年籌備，貫徹其驚悚與懸疑感十足的作風。導演作為原版電影的忠實粉絲，期望藉此作品向阿諾致敬。
三. 奧斯卡得獎班底打造超震撼視覺效果
導演丹卓登堡特地為生而狩獵的鐵血戰士設計新的外觀和裝備，打造「充滿威脅性的嶄新終極戰士造型，感覺更為野蠻和兇猛。」電影由《異形3》和《星河戰隊》的奧斯卡獲獎班底工作室ADI操刀，特效化妝非常吸晴外，視覺特效亦很逼真。
四. 女主角野外拍攝半年
《狩獵追擊》是首套以女性角度出發的系列作品，也把故事拉回18世紀初北美原住民科曼奇族群。為應付打鬥場面，一眾演員在開拍前苦練體能、學習使用武器和生火技能，其中最辛苦是泥漿打鬥，女主角安芭米芬(Amber Midthunder)達直指畢生難忘，︰「我一輩子都忘不掉那種味道，它會永遠在我的鼻子裡！」