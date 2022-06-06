「鑽石筍盤」吳卓羲身家至少半億 收藏40隻名錶7架車 3年供完一層樓

現年43歲嘅吳卓羲（Ron），喺2000年加入TVB隨即受到力捧，參與《大唐雙龍傳》、《衝上雲霄》、《少年四大名捕》、《學警》系列等經典劇集，當年與林峯、黃宗澤、陳鍵鋒叱咤一時，被譽為TVB四大小生。吳卓羲唔經唔覺已經入行超過20年，除咗演藝事業之外，佢最近仲向潮流界發展，投資近7位數字，構思推出自家品牌和NFT。

NFT（非同質化代幣）近年席捲全球，透過加密鍵技術將藝術品上傳並保存，再放係拍賣網站交易從而賺取金錢，令唔少藝人都加入NFT戰團，當中包括吳卓羲。佢最近喺疫情下投資近7位數字，構思推出自家品牌和NFT，今次佢與內地團隊合作，希望用屋企嘅貓貓做藍本，然後加上飛虎隊嘅制服，推出Figure、衣服及首飾。

名錶車樓樣樣有

喺2020年，吳卓羲喺《Tiger's talk》被問到有冇收藏名錶嘅興趣時，佢就話有收藏約40隻名錶，原因係年輕時見到木村拓哉手上戴著同牌子嘅錶，令到佢覺得好有型，同戴呢隻名錶就係男人嘅夢想。而陳山聰亦大爆對方16年前拍《大唐雙龍傳》時就已經開始戴名錶，仲估佢當時隻錶而家已升值到40至50萬一隻。

除咗玩錶之外，吳卓羲仲鍾意買車同買模型，佢擁有7架車及喺北京開設了三層高嘅玩具博物館，免費俾人參觀。另外，佢亦鍾意投資「磚頭」，2013年佢以900萬港元買下深井一個1,200呎單位，如今已升值至約2千萬港元，據講係買俾媽媽自住。吳卓羲仲有一層樓屬於投資性質出租，更有消息指佢買樓後3年內就已經供完層樓，保守估計佢身家超過半億。吳卓羲靚仔、有型、孝順又有錢，果然係圈中嘅「鑽石筍盤」呀！

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載