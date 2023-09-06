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娛樂
2023-09-06 20:05:00

《鬼滅之刃全集中展》香港站開幕！7大展區/3米高炭治郎+禰豆子/1:1日輪刀 [內附地址+購票方法]

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《鬼滅之刃全集中展》香港站開幕！7大展區/3米高炭治郎+禰豆子/1:1日輪刀 [內附地址+購票方法]

《鬼滅之刃全集中展》香港站開幕！7大展區/3米高炭治郎+禰豆子/1:1日輪刀 [內附地址+購票方法]

《鬼滅之刃全集中展》香港站終於來到，繼日本、台灣及馬來西亞後，亞洲巡迴第四站，將於9月9日正式於尖沙咀開幕！屆時將完整呈現日本原版展覽，分為7大展區，當中會展出3米高炭治郎及禰豆子，以及1:1的實體日輪刀，鬼滅fans一定不能錯過！

鬼滅之刃｜全集中展登陸香港 五大角色3米高充氣人偶登場

《鬼滅之刃全集中展》香港站將於9月9日至11月26日在尖沙咀iSQUARE4樓舉行。

《鬼滅之刃全集中展》自2020年開始，已經在日本的東京、大阪、福岡、北海道、沖繩等多個城市展出，總計吸引了數十萬人次的參觀者，隨後也在台灣及馬來西亞展出，反應熱烈，這次終於來到香港！香港站將完整呈現日本原版展覽的所有內容，例如展出11打造的實體日輪刀，不但能夠深入了解鬼殺隊的製服與隊員，更可以親眼看到無限城的特殊裝置，親身體驗那田蜘蛛山之戰，而且還有松島晃先生精心繪製的過場插畫。

即睇《鬼滅之刃全集中展》打卡位！

炭治郎+禰豆子3米高充氣人偶坐陣 早鳥優惠送特典卡+證件套

除此之外，仲有其他驚喜 邀請到《鬼滅之刃》動畫製作 ufotable 特別繪製香港專屬Q版人物；更可現場參與趣味手機互動遊戲，完成遊戲後更有機會獲得限量的鬼殺隊入證書；還有為巡迴展特別設置的「炭治郎」、「禰豆子」、善逸、伊之助及「炎柱」煉獄杏壽郎五座3米高的充氣人偶，讓喜愛《鬼滅之刃》的粉絲們留下滿滿的精彩回憶！更可購買會場限定官方周邊，一同共享這份不凡體驗！

《鬼滅之刃全集中展》香港版特典 《鬼滅之刃全集中展》香港版特典

《鬼滅之刃全集中展》香港站活動資訊

日期：2023年9月9日 至 11月26日

地點：尖沙咀iSQUARE 國際廣場4 

時間：中午12時 至 晚上10時（晚上9時半停止售票）

售票日期：

  1. 2023年8月12日 — 註冊成為FENSYNC會員優先購票* https://fensync.social  —  優先購票平台如下：kkdayINCUTIXTrip.com
  2. 2023年8月13日 公開發售 — 購票平台如下：kkdayINCUTIXTrip.com

票價詳情：

預售期（早鳥優惠）（2023812日至98日）

單人票和香港限定版證件套：$168

單人票：$108

優惠票（學生）：$88

展期（202399日至1126日）

單人票：$128

優惠票（學生）：$108

《鬼滅之刃全集中展》票價詳情

《鬼滅之刃全集中展》票價詳情

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