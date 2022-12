《鬼眼》詭才導演禮切沙也馬蘭(M. Night Shyamalan)最新懸疑恐怖電影《敲敲門》(Knock at the Cabin),由《銀河守護隊》(Guardian of the Galaxy)系列的「達拉斯」戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)主演,故事改編自暢銷恐怖小說《The Cabin at the End of the World》。將於明年2月3日上映。