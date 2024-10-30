姜承元寫過40封悔過信給女方

據了解，姜承元跟前妻交往八年，2022年5月結婚，但僅維持三個月就分開，其實雙方沒有正式註冊，只是實質上過著夫妻生活，卻不是合法的夫妻關係。其掛名前妻透露，一開始認識姜承元時對方還只是個廚藝學生，得知他的夢想是在米芝蓮食府工作後，便動用人脈助他追夢，更買了兩個CHANEL包包送給可以幫忙的女性友人。對此，姜承元否認，並說自己是靠實力獲得認可，他解釋︰「我在米芝蓮餐廳無薪實習了三個月，我真的拚盡全力，一個月就晉升成為正式員工，這樣還是因為名牌手袋嗎？不是！是因為我獲得首席廚師的認可！」

姜承元與「前妻」從2014年交往到2022年，期間多次離離合合，且爭吵不斷，姜承元寫過40封悔過信給女方，《Dispatch》獲得其中10封信，內容提到「我用倉庫的監視器偷看穿性感的女顧客，對不起」、「我是個垃圾，我喜歡女人，我很骯髒貪婪，對給我這麼多愛的人做了不該做的事，我會反省」。信件中，姜承元多次直認不忠，更曾要求女方跟其他男人上床。