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娛樂
2024-10-30 12:50:20

《黑白大廚》三星被爆係世紀渣男 前妻指控不忠8年有特殊癖好

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Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰》中「三星」姜承元，今日被爆出軌醜聞。

Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰》中「三星」姜承元，今日被爆出軌醜聞。

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Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰》大受歡迎，帶挈參賽廚師所經營餐廳也相繼爆紅，當中「三星姜承元隨知名度大增，今日卻被爆出軌醜聞。

「三星」姜勝元《黑白大廚：料理階級大戰》刺激人氣，近期收到不少綜藝和雜誌邀請，不過韓媒《Dispatch》報道指，姜承元的前妻與前女友聯手踢爆他的荒唐私生活。

姜承元的前妻與前女友聯手踢爆他的荒唐私生活。 姜承元因亮相《黑白大廚：料理階級大戰》而刺激人氣。

姜承元寫過40封悔過信給女方

據了解，姜承元跟前妻交往八年，2022年5月結婚，但僅維持三個月就分開，其實雙方沒有正式註冊，只是實質上過著夫妻生活，卻不是合法的夫妻關係。其掛名前妻透露，一開始認識姜承元時對方還只是個廚藝學生得知的夢想是在米芝蓮食府工作後，便動用人脈助他追夢，更買了CHANEL包包送給可以幫忙的女性友人對此，姜元否認，並說自己是靠實力獲得認可，他解釋︰「我在米芝蓮餐廳無薪實習了三個月，我真的拚盡全力，一個月就為正式員工，這樣還是因為名牌手袋嗎？不是！是因為我獲得首席廚師的認可

姜承元與「前妻」從2014年交往到2022年，多次離離合合，且爭吵不斷，姜承元寫過40封悔過信給女方，《Dispatch》獲得其中10封信，內容提到「我用倉庫的監視器偷看穿性感的女顧客，對不起」、「我是個垃圾，我喜歡女人，我很骯髒貪婪，對給我這麼多愛的人做了不該做的事，我會反省」。信件中，元多次直認不忠曾要求女方跟其他上床。

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「三星」姜承元隨知名度大增，今日卻被爆出軌醜聞。 「三星」姜承元隨知名度大增，今日卻被爆出軌醜聞。 「三星」姜承元隨知名度大增，今日卻被爆出軌醜聞。

對於以上指控，《Dispatch》否認，反指內容絕對並非事實。另外，另一名前女友透露，本來跟元交往順利在未有任何吵架跡象男方突然提出分手，過不久得知姜元要結婚和開餐廳的消息，原本已把舊情忘記但看舊愛上《黑白大廚》上裝出好男人形象，感到十分心痛。姜亦回，指跟爆料女性只交往一、兩個月，解釋價值觀不同聯絡

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