57歲的溫兆倫近年活躍於內地社交平台,不時上載短片分享生活點滴。昨日(5日)他在抖音大曬流順英文口語,雖然講得很慢,但口音獲網民激讚,他表示:「Someone asked me,Why Chinese need to speak English and my answer is why not? Go for it! Keep it up!(有人曾經問我中國人為什麼要說英語?而我的回答是為什麼不能?加油!繼續加油!),他更識做表示會同時學好中文:「多充實自己,沒有任何人可以奪走你的知識,我也同時會把中文繼續學好。加油! 」

不少網民都留言表示溫兆倫為溫Sir,紛紛留言:「好英式」、「好重的英倫腔,聽著舒服」、「口音很標準」和「很紳士的英文發音真好聽」等等,不過亦有人留言問:「唔係應該拍片教普通話?」