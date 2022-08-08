《ACE TALENT》唐安麒 蔡加敏預測全中 3位冠軍重賽代表香港出戰韓國

由ACE ENTERTAINMENT及韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦的亞洲最大型模特兒比賽《亞洲模特盛典香港賽區》及《ACE TALENT演藝大獎》已圓滿結束。大會評審唐安麒與蔡加敏的預測全中，Ailee C.(趙諾妍)、BrianBond(林灝邦)及Gigi Fung竟然平手，全部封冠。

今次賽事共3個組別，包括Face of Hong Kong模特兒組、演藝組、WebStar網星組，各參賽者施盡渾身解數，最後模特兒組誕生3個平分冠軍，包括Ailee C.、BrianBond及Gigi Fung，由於其中一位冠軍會要代表香港到韓國出戰，所以3位冠軍將要展開最後對決。

C Lam Kylie C. 黑白性感女神壓場

大賽鬥得難分難解，在台上做司儀的上屆兩位得主「學霸甜心」Kylie C.及「仙氣女神」C Lam.，以黑白性感女神姿態壓倒全場！大會總評審兼韓國演藝社長YONG HEO，和首席評審有「美容教主」之稱的唐安麒、以及星級評審教育家蔡加敏，均表示十分欣賞參賽者的落力表現，而唐安麒和蔡加敏曾作「賽前預測」，一致看好Ailee C.及BrianBond，最後全部貼中，十分有眼光。

今屆增設的「回歸制」中，上屆演藝組得主的BrianBond，在過去一年密集式接受療程改善皮膚狀態，以及煉成爆肌鋼條身材，狀態大勇的回歸出戰，不負眾望，贏得今屆模特兒組冠軍。