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娛樂
2023-05-23 17:14:39

「AI孫燕姿」網上爆紅 孫燕姿首度回應︰凡事皆有可能

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「AI孫燕姿」網上爆紅 孫燕姿首度回應︰凡事皆有可能

孫燕姿對於AI孫燕姿的出現，並沒有感到驚訝。

自AI及ChatGBP等火速冒起，網上未幾出現大量「AI孫燕姿」翻唱了不少其他歌手歌曲，成為網民熱烈討論話題，網民開頭對「AI孫燕姿」大感興趣，更稱「孫燕姿的最大對手可能是十年前自己的嗓音」，亦有人指「AI孫燕姿」唱某些歌曲時，表現勉強，聲音沒有靈魂，只是聽起來像孫燕姿。其後有網民稱「AI孫燕姿」再發展下去，真人可能快將失業。

 

網上有大量AI孫燕姿翻唱其他歌手的歌曲，而且點擊率非常高。

無法相比

孫燕姿昨日在其官方網站的blog首度開腔談「AI孫燕姿」，這個blog已經5年沒有更新。她自嘲是現在的她已是冷門歌手︰「我的粉絲們都已跳槽，也同時接受我就是一名冷門歌手的事實，而我的AI角色也成為了目前所謂的頂流。畢竟該怎麼跟一個每幾分鐘就能推出一張新專輯的『人』比呢？

人類可被預測

她指AI、ChatGPT這些東西，由以前人類以為無法被它超越，到現在已經發展到可以威脅成千上萬個由人類創造的工作，包括法律、醫學、會計，甚至唱歌。她稱有人或會認為自己仍可分辨到AI孫燕姿與真人的不同，因為AI版本是沒有情緒，但她認為這些都只是短暫反應。她覺得人類已經無法超越這些新技術，「這項新技術將能夠為每個人提供他們所需要的一切，無論是獨立的、扭曲的還是瘋狂的，都可能會有一種專門為你創作的獨特內容。你並不特別，你已經是可預測的，而且不幸的是，你也是可塑的」。

孫燕姿認為人類已經無法超越AI這類技術。

做好自己便足夠

雖然AI的發展無法逆轉，孫燕姿形容其心情像坐在電影院內的觀眾，平常心面對AI︰「在這無邊無際的存在之海中，一切皆有可能，一切都無關緊要，我認為只有思想的純淨，做你自己就足夠了。」

孫燕姿表示做好自己便足夠。

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