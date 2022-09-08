《BTS 防彈少年團：PERMISSION TO DANCE ON STAGE – 洛杉磯》突襲Disney+上線

韓國天團BTS防彈少年團於2021 年尾在美國洛杉磯 SoFi 體育場舉行的演唱會，由 Sam Wrench 和 Junsoo Park 執導、以4K影院級超高清規格錄製成《BTS 防彈少年團：PERMISSION TO DANCE ON STAGE – 洛杉磯》，已於今日(8日)Disney+ Day 驚喜登陸Disney+。節目收收錄了BTS防彈少年團於2021 年11 月 27 日至 28 日、 12 月 1 日至 2 日洛杉磯舉行的演唱會完整現場表演，當中收錄榮獲格林萊美提名的人氣歌曲《Dynamite》、《Butter》以及《Permission to Dance》等的精彩現場表演。

6首歌登 Billboard 《百大熱門榜》

由RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 和 Jung Kook共7位成員組成的BTS，自 2013 年 6 月出道以來，推出無數炙手可熱的歌曲，不單俘獲全球數百萬粉絲的心，更曾打破無數音樂界紀錄，包括在一年多的時間內有6首歌曲榮登Billboard《百大熱門榜》，更代表韓國及音樂界在聯合國和白宮發表演講。

另外，Disney+亦推出全新限時優惠，全新及合資格的舊有會員於今日(8日)中午12時起訂閱Disney+ 即可以首月優惠價HK$18盡享所有精彩內容。