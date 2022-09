《BTS 防彈少年團：PERMISSION TO DANCE ON STAGE – 洛杉磯》突襲Disney+上線

《BTS 防彈少年團:PERMISSION TO DANCE ON STAGE – 洛杉磯》今日在Disney +上架。

韓國天團BTS防彈少年團於2021 年尾在美國洛杉磯 SoFi 體育場舉行的演唱會,由 Sam Wrench 和 Junsoo Park 執導、以4K影院級超高清規格錄製成《BTS 防彈少年團:PERMISSION TO DANCE ON STAGE – 洛杉磯》,已於今日(8日)Disney+ Day 驚喜登陸Disney+。節目收收錄了BTS防彈少年團於2021 年11 月 27 日至 28 日、 12 月 1 日至 2 日洛杉磯舉行的演唱會完整現場表演,當中收錄榮獲格林萊美提名的人氣歌曲《Dynamite》、《Butter》以及《Permission to Dance》等的精彩現場表演。