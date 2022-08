改編村上春樹短篇小說的日本電影《Drive My Car》,今年橫掃多個頒獎禮獎項,再奪奧斯卡最佳國際電影獎,今日再獲選為國際影評人年度電影獎(Fipresci Grand Prix for best film),《Drive My Car》擊敗了《犬山記》(The Power of the Dog)、《Licorrice Pizza》、《Triangle of Sadness》獲這最高榮譽大獎。