《Last Christmas》上榜39年終奪冠 WHAM!成員Andrew：George一定欣喜若狂(有片)

英國雙人組WHAM!，39年前發行的單曲《Last Christmas》，終於在今年聖誕在當地的英國音樂排行榜「Official Charts Company」(OCC)，贏得首個Official Christmas Number 1獎座。

▲《 Last Christmas 》贏得冠軍後 Andrew Ridgeley 接受訪問。▲

《Last Christmas》由已故的歌手George Michael創作，在1984年的12月3日發行，此曲當時在排行榜，不敵全英歌手合作的慈善項目Band Aid歌曲《Do They Know It's Christmas？》。

《Last Christmas》終於贏得Official Christmas Number 1，這是WHAM!和他們fans努力的成果，一直致力改寫歷史，George Michael和Andrew Ridgeley在這個過程中，創造了官方排行榜的歷史，《Last Christmas》亦成為該排行榜歷史上，流行時間最長的歌曲，持續足足39年的時間。