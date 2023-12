《Last Christmas》上榜39年終奪冠 WHAM!成員Andrew：George一定欣喜若狂(有片)

▲《 Last Christmas 》贏得冠軍後 Andrew Ridgeley 接受訪問。▲

《Last Christmas》由已故的歌手George Michael創作,在1984年的12月3日發行,此曲當時在排行榜,不敵全英歌手合作的慈善項目Band Aid歌曲《Do They Know It's Christmas?》。

《Last Christmas》終於贏得Official Christmas Number 1,這是WHAM!和他們fans努力的成果,一直致力改寫歷史,George Michael和Andrew Ridgeley在這個過程中,創造了官方排行榜的歷史,《Last Christmas》亦成為該排行榜歷史上,流行時間最長的歌曲,持續足足39年的時間。