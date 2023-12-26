《Last Christmas》上榜39年終奪冠 WHAM!成員Andrew：George一定欣喜若狂(有片)

英國雙人組WHAM!，39年前發行的單曲《Last Christmas》，終於在今年聖誕在當地的英國音樂排行榜「Official Charts Company」(OCC)，贏得首個Official Christmas Number 1獎座。
▲《Last Christmas》贏得冠軍後Andrew Ridgeley接受訪問。▲
《Last Christmas》由已故的歌手George Michael創作，在1984年的12月3日發行，此曲當時在排行榜，不敵全英歌手合作的慈善項目Band Aid歌曲《Do They Know It's Christmas？》。
《Last Christmas》終於贏得Official Christmas Number 1，這是WHAM!和他們fans努力的成果，一直致力改寫歷史，George Michael和Andrew Ridgeley在這個過程中，創造了官方排行榜的歷史，《Last Christmas》亦成為該排行榜歷史上，流行時間最長的歌曲，持續足足39年的時間。
Andrew Ridgeley接受Official Christmas Number 1獎項時表示：「George知道一定會欣喜若狂，經過這麼多年我們終於獲得聖誕節第一名，George創作《Last Christmas》的目的，就是希望寫一首聖誕節冠軍歌。現在我們任務完成了。」
根據官方排行榜的數據，《Last Christmas》在過去7天內的播放量，達到驚人的 1,330萬次，成為聖誕節期間播放量最高的歌曲。此曲亦成為英國歷史上第三大暢銷歌曲，總銷量達534萬張，YouTube播放量近8.7億次。