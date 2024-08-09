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娛樂
2024-08-09 11:00:00

《MAMMA MIA!》香港公演好評如潮 一眾演員港式打邊爐慶祝

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《MAMMA MIA!》主角們早前一嚐港式風味，打邊爐，個個用筷子都好叻。

《MAMMA MIA!》主角們早前一嚐港式風味，打邊爐，個個用筷子都好叻。

英文原版音樂劇《MAMMA MIA!》，被譽為「史上最陽光音樂劇」及「人生必看音樂劇」，現正於香港演藝學院歌劇院熱演，每場觀眾反應均十分熱烈，大讚音樂劇笑點百出，演員歌精舞勁，國際級的演出水準實在名不虛傳。因為好評如潮，徇眾要求下，大會宣布將於尚餘場次即日至11日、813日至15日，加推座位，目前僅剩餘少量門票！

左起：Sarah Earnshaw、Steph Parry、Nicky Swift。

左起：Sarah Earnshaw、Steph Parry、Nicky Swift。

音樂劇主要演員早前趁休息日，抽空遊香港。扮演SophieEllie Kingdon與「男友」George Maddison、「閨密好友」Freya HumberstoneFarirayi Garaba、扮演媽媽DonnaSteph Parry、飾演TanyaSarah Earnshaw與擔綱RosieNicky Swift，以及「三位爸爸」Stuart ReidBob HarmsRichard Standing，一行10人前往火鍋店，品嘗港式地道打邊爐。

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火鍋湯底滾起後，眾人隨即起筷。

火鍋湯底滾起後，眾人隨即起筷。

他們看到火鍋配料放滿餐桌，即時口水直流稱「好肚餓！」開餐前， Ellie拿起相機與「男友」 George玩自拍， FreyaFarirayi體驗用碗飲啤酒，還不忘用筷子砌出代表《MAMMA MIA!》的「M」字，而StephSarahNicky則拿起餐具大擺甫士影相

Ellie拿起相機與「男友」 George玩自拍。

Ellie拿起相機與「男友」 George玩自拍。

火鍋湯底滾起後，眾人隨即起筷，搶吃手切肥牛、象拔蚌、牛丸及炸魚皮等等，還有打邊爐必食的即食麵，Ellie更嘗試「混醬」；將蒜泥、豉油、辣椒等醬料混起來，相當識食。Ellie表示過往曾試過打邊爐，但食材沒有這麼豐盛，大讚肥牛最好味。Ellie稱來港個多星期，有抽空外出品嘗香港美食，相約Freya HumberstoneFarirayi Garaba到旺角女人街歎中菜，最喜歡吃港式點心，特別是蝦餃。

Farirayi Garaba(左)、Freya Humberstone(右) 左起︰George Maddison、Ellie Kingdon、Richard Standing 左起︰Richard Standing、Stuart Reid、Bob Harms

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