《MAMMA MIA!》香港公演好評如潮 一眾演員港式打邊爐慶祝

英文原版音樂劇《MAMMA MIA!》，被譽為「史上最陽光音樂劇」及「人生必看音樂劇」，現正於香港演藝學院歌劇院熱演，每場觀眾反應均十分熱烈，大讚音樂劇笑點百出，演員歌精舞勁，國際級的演出水準實在名不虛傳。因為好評如潮，徇眾要求下，大會宣布將於尚餘場次即日至11日、8月13日至15日，加推座位，目前僅剩餘少量門票！

音樂劇主要演員早前趁休息日，抽空遊香港。扮演Sophie的Ellie Kingdon與「男友」George Maddison、「閨密好友」Freya Humberstone、Farirayi Garaba、扮演媽媽Donna的Steph Parry、飾演Tanya的Sarah Earnshaw與擔綱Rosie的Nicky Swift，以及「三位爸爸」Stuart Reid、Bob Harms及Richard Standing，一行10人前往火鍋店，品嘗港式地道打邊爐。

他們看到火鍋配料放滿餐桌，即時口水直流稱「好肚餓！」開餐前， Ellie拿起相機與「男友」 George玩自拍， Freya與Farirayi體驗用碗飲啤酒，還不忘用筷子砌出代表《MAMMA MIA!》的「M」字，而Steph、Sarah與Nicky則拿起餐具大擺甫士影相 。

火鍋湯底滾起後，眾人隨即起筷，搶吃手切肥牛、象拔蚌、牛丸及炸魚皮等等，還有打邊爐必食的即食麵，Ellie更嘗試「混醬」；將蒜泥、豉油、辣椒等醬料混起來，相當識食。Ellie表示過往曾試過打邊爐，但食材沒有這麼豐盛，大讚肥牛最好味。Ellie稱來港個多星期，有抽空外出品嘗香港美食，相約Freya Humberstone和Farirayi Garaba到旺角女人街歎中菜，最喜歡吃港式點心，特別是蝦餃。