《One Piece海賊王》新田真劍佑演真人版卓洛 人氣男神愛雙下巴妹（多圖）

南韓型仔迷死香港女生一段長時間，最近日本型男新田真劍佑亦吸引全球觀眾目光，叫做為日本男藝人爭番口氣。Netflix影集《海賊王》(One Piece)吸引全球海賊粉絲觀看，劇中飾演「卓洛（台譯索隆）」的26歲日本男星新田真劍佑靚仔到令人大叫。新田真劍佑正是日本已故巨星千葉真一的兒子，曾演出《鋼之鍊金術師》、《聖鬥士星矢》等電影，天生一副動漫美男子樣貌，令他成為漫畫真人版作品的首選演員。

新田真劍佑 私下勁愛動漫 美國出身的新田真劍佑屬美籍日裔演員，年僅26歲的他，今年1月與拍拖2年的圈外女友結婚(息影藝人岡本奈月)，令一眾少女甚至女星心碎。一心想在荷李活成名，可惜作品不多，稍為出名是2018年電影《悍戰太平洋2：起義時空》，片中飾演配角良一，之後回日本發展事業，拍攝多部電影而受注目。另外，新田自小愛漫畫，甚麼類型也愛看，家中的漫畫數量足以開一間小型漫畫店。