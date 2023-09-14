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娛樂
2023-09-14 14:10:43

獨家專訪｜真劍佑轉戰串流平台進軍國際 盼接亡父棒演出港產片

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新田真劍佑憑住真人版美劇《ONE PIECE》的卓洛人氣暴升，吸納各地粉絲支持。

新田真劍佑憑住真人版美劇《ONE PIECE》的卓洛人氣暴升，吸納各地粉絲支持。

日本已故影星千葉真一的26歲長子新田真劍佑，最近憑住真人版美劇《ONE PIECE》的卓洛人氣激增，知名度於海外大幅飆升，早前他在新加坡接受《am730》全港獨家專訪，談到父親生前拍下多套港片也深入民心，他亦期望將來可以繼承父業接棒演出港產片。

串流市場近年衝擊影視界，不僅改變了大眾的煲劇習慣，串流平台的影響力更是不容小覷，新田真劍佑今年全面進駐兩大串流平台，成功躋身國際市場並佔一席位。自《ONE PIECE》上架後，真劍佑在全球的知名度一夜間暴漲，使他被各地觀眾視為新一代男神。

新田真劍佑首次接受香港傳媒訪問，談到今後的發展目標。

新田真劍佑首次接受香港傳媒訪問，談到今後的發展目標。

接拍Disney+兩套新作

年前起，真劍佑全面撤出日劇界，並轉戰串流平台，去年起分別效力Netflix及Disney+，《ONE PIECE》全球掀起熱烈討論，反應比預期理想，而他亦為Disney+拍攝兩套新作即將推出，包括奇幻劇集《Dragons of Wonderhatch》及夥拍殿堂級舞蹈家田中泯合演的《House of the Owl》。真劍佑接受本報訪問時已拍罷《Dragons of Wonderhatch》，他表示為了該劇的動作場面，事前接受了10天準備及訓練，幸好由綵排到拍攝亦沒有受傷。談到發展目標，真劍佑表示：「現在正努力去實現夢想，所以接下來未有刻意去想太多，怎說好呢？與其說想演出更多大製作的作品，其實我一直有幸演出一些大作，希望遇到無法超越的更好作品，為了實踐我會繼續努力。」

真劍佑近年轉戰串流平台，拍完《ONE PIECE》後正效力Disney+接拍兩部日本新劇。 真劍佑在奇幻劇集《Dragons of Wonderhatch》中之造型曝光。 真劍佑拍攝《Dragons of Wonderhatch》要應付動作場面，幸好由綵排到拍攝亦沒有受傷。

最想與湯姆賀倫合作

談到最想合作的荷李活影星，真劍佑想了一會便答：「Tom Holland, I Love Him！」沒料到真劍佑對「蜘蛛俠」湯姆賀倫情有獨鍾。

真劍佑父親千葉真一早在60年代已衝出日本，當時已開始接拍香港及台灣等地製作電影，後期接拍的港產片《風雲雄霸天下》、《古惑仔6勝者為王》、《爆烈都市》更成為本地影迷的經典作品；對於亡父拍攝的香港電影，真劍佑似乎印象未算深刻，亦對香港導演及藝人相當陌生，不過他就期待繼承父親，將來有機會亦希望能夠接拍香港的影視作品，他指尚未有收到任何邀約，並透過是次訪問向香港的製作單位說：「暫時沒有收到(香港方面)接洽，不妨期待日後的合作。」真劍佑曾經多次來港，但當時年幾太細，所以沒有太深印象。最後，真劍佑：「香港的每一位，《Dragons of Wonderhatch》將會在Disney+播出，分成動畫世界與現實世界，會是一套令大家看得開心的作品，希望大家可以期待。」

真劍佑父親是已故影星千葉真一。 千葉真一生前接拍多套港產片，包括《古惑仔6勝者為王》。 真劍佑期待日後可以接父親棒演出香港的影視作品。 真劍佑為進軍國際，近年積極健身操出結實肌肉。
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