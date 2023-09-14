獨家專訪｜真劍佑轉戰串流平台進軍國際 盼接亡父棒演出港產片

日本已故影星千葉真一的26歲長子新田真劍佑，最近憑住真人版美劇《ONE PIECE》的卓洛人氣激增，知名度於海外大幅飆升，早前他在新加坡接受《am730》全港獨家專訪，談到父親生前拍下多套港片也深入民心，他亦期望將來可以繼承父業接棒演出港產片。 串流市場近年衝擊影視界，不僅改變了大眾的煲劇習慣，串流平台的影響力更是不容小覷，新田真劍佑今年全面進駐兩大串流平台，成功躋身國際市場並佔一席位。自《ONE PIECE》上架後，真劍佑在全球的知名度一夜間暴漲，使他被各地觀眾視為新一代男神。

接拍Disney+兩套新作 年前起，真劍佑全面撤出日劇界，並轉戰串流平台，去年起分別效力Netflix及Disney+，《ONE PIECE》全球掀起熱烈討論，反應比預期理想，而他亦為Disney+拍攝兩套新作即將推出，包括奇幻劇集《Dragons of Wonderhatch》及夥拍殿堂級舞蹈家田中泯合演的《House of the Owl》。真劍佑接受本報訪問時已拍罷《Dragons of Wonderhatch》，他表示為了該劇的動作場面，事前接受了10天準備及訓練，幸好由綵排到拍攝亦沒有受傷。談到發展目標，真劍佑表示：「現在正努力去實現夢想，所以接下來未有刻意去想太多，怎說好呢？與其說想演出更多大製作的作品，其實我一直有幸演出一些大作，希望遇到無法超越的更好作品，為了實踐我會繼續努力。」