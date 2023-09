獨家專訪｜真劍佑轉戰串流平台進軍國際 盼接亡父棒演出港產片

接拍Disney+兩套新作

年前起,真劍佑全面撤出日劇界,並轉戰串流平台,去年起分別效力Netflix及Disney+,《ONE PIECE》全球掀起熱烈討論,反應比預期理想,而他亦為Disney+拍攝兩套新作即將推出,包括奇幻劇集《Dragons of Wonderhatch》及夥拍殿堂級舞蹈家田中泯合演的《House of the Owl》。真劍佑接受本報訪問時已拍罷《Dragons of Wonderhatch》,他表示為了該劇的動作場面,事前接受了10天準備及訓練,幸好由綵排到拍攝亦沒有受傷。談到發展目標,真劍佑表示:「現在正努力去實現夢想,所以接下來未有刻意去想太多,怎說好呢?與其說想演出更多大製作的作品,其實我一直有幸演出一些大作,希望遇到無法超越的更好作品,為了實踐我會繼續努力。」