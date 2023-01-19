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娛樂
2023-01-19 13:30:00

《The First Slam Dunk》18個彩蛋分析：神奈川的宮城家、沖繩小基地的原型

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《The First Slam Dunk》18個彩蛋分析：神奈川的宮城家、沖繩小基地的原型

日本殿堂級熱血籃球漫畫《Slam Dunk》（港：男兒當入樽；台：灌籃高手）的電影版《The First Slam Dunk》經已正式上映。除了將大家期待已久的「山王之戰」放到大銀幕，電影裡還包含著很多的細節及彩蛋，將整個《Slam Dunk》故事更完整地呈現大家眼前。以下是《狂籃日記》在電影《The First Slam Dunk》裡找到的18個彩蛋分析，還沒有看電影及不想被劇透的朋友，可以按此觀賞《狂籃日記》的其他籃球文章。

彩蛋1. 沖繩浜比嘉島阿摩美久之墓的大岩石

漫畫版一直沒有提及宮城良田是沖繩人，直至電影版才透露宮城一家自小在沖繩生活，長大後才搬往神奈川。事實上，「宮城」是沖繩的一個很普遍的姓氏。

根據電影中幾個沖繩場景，推測宮城良田是住在宇流麻市（うるま市）。宇流麻市位於沖繩中部，宮城良田跟哥哥宮城宗太的「小基地」，可能是通往旅遊景點，位於浜比嘉島的阿摩美久之墓，非常有名的大岩石。另外，宇流麻市有很多由瓦石牆砌成的小巷村落，與宮城良田小時候生活的環境相似。而事實上，沖繩還有很多鄉村，都擁有這樣的石牆小巷。

沖繩很多鄉村，都擁有這樣的石牆小巷，宮城良田一家就是住在這些房屋裡邊。 位於沖繩浜比嘉島阿摩美久之墓的大岩石（左下），就是宮城良田及哥哥宮城宗太的秘密小基地所在之處。

彩蛋2. 宮城良田及宮城宗太打籃球的球場原型

大家眼利的話，可能留意到宮城良田小時候和哥哥宮城宗太打籃球的籃球場，籃板並不是平常見到的長方型，而是頂部較為曲線型，四角被削掉。有日本網民發現沖繩名護市汀間區有一個類似的籃球場。

宮城良田跟宮城宗太小時候打籃球的地方（《The First Slam Dunk》預告片截圖） 《The First Slam Dunk》中，宮城良田長大後，再次回到小時候打籃球的球場。（《The First Slam Dunk》預告片截圖） 《The First Slam Dunk》裡，宮城良田小時候跟宮城宗太打籃球的籃球場，原型是沖繩名護市汀間區的一個籃球場，同樣在海邊，擁有獨特的籃板形狀。（圖片：網絡圖片） 《The First Slam Dunk》裡，宮城良田小時候跟宮城宗太打籃球的籃球場，原型是沖繩名護市汀間區的一個籃球場，同樣在海邊，擁有獨特的籃板形狀。（圖片：網絡圖片）

彩蛋3. 宮城良田的哥哥宮城宗太是Lakers球迷

宮城宗太所屬球隊穿著的球衣是黃色，他的Converse籃球鞋是黃紫色，打的籃球也是黃紫色。提到「黃紫色」，相對應NBA的球隊，自然就是Lakers。

另外，在宮城良田的回憶中，當他在小學比賽輸了之後，回到家中哥哥的房間，回憶起哥哥在房內的情況，牆上貼著一張籃球海報，海報裡是一位穿著黃色球衣的32號球員的照片，旁邊還有兩位綠色球衣的球員。海報暗示了這位球星，是同樣穿著32號球衣的Lakers傳奇球星Magic Johnson。而黃色球衣對上綠色球衣，自然是NBA最經典的「黃綠對決」——Lakers對Celtics。

宮城宗太的籃球是黃紫色、球鞋是黃紫色、所屬球隊的球衣也是黃色，暗示著他是Lakers的球迷。而他穿戴的紅色護腕，後來被宮城良田拿走。（《The First Slam Dunk》預告片截圖） 宮城宗太的房間，張貼了這一張Magic Johnson的海報。（網絡圖片）

彩蛋4. The Best Player T-Shirt——宮城宗太是MVP

同樣是宮城良田在宮城宗太房內回憶的一幕，房內的牆上掛著宮城宗太的7號球衣及一件黑色T-Shirt。T-shirt上面印著「The Best Player」（最佳球員），這暗示了宮城宗太拿下了比賽的MVP（Most Valuable Player，最有價值球員），成為了賽事的最佳球員。

彩蛋5. 宮城良田穿著7號球衣的原因，以及紅色護腕之謎

大家都知道，宮城良田在湘北隊穿著的球衣是7號，而他穿著7號球衣的原因，是因為他逝去的哥哥宮城宗太同樣也是穿著7號球衣。

在《Slam Dunk》漫畫中，湘北對山王工業時，宮城良田戴上一黑一紅，合共兩個護腕。當初有不少人對他戴兩個護腕有不少疑惑，以為只不過是湘北隊的主色。但在《The First Slam Dunk》電影中，就將這個原因解釋得一清二楚，這個紅色護腕就是他哥哥宮城宗太所穿戴，也是在宮城良田小時候，在宮城宗太喝水時拿走的。

宮城宗太是穿著7號球衣，宮城良田也因此選擇了7號球衣。（《The First Slam Dunk》預告片截圖） 對山王工業一戰，宮城良田戴上的紅色護腕，原本是屬於宮城宗太的。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

彩蛋6. 所有人的夢想之初——刊登「最強山王」的籃球雜誌！

《Slam Dunk》漫畫裡，在湘北對上山王工業時，赤木剛憲回憶起他「稱霸全國」的夢想之初，就是看到了一本印有「最強山王」的籃球雜誌。而電影裡，這本雜誌也有出現！宮城宗太也是看到了同一本雜誌，才有「打倒山王」的念頭，並跟宮城良田分享，他要在高中時參加全國大賽，將最強的山王工業擊敗。

赤木剛憲、三井壽及宮城宗太，都因為看了這本印有「最強山王」的籃球雜誌，而燃起了「稱霸全國」、「打倒山王」的夢想。（《Slam Dunk》漫畫截圖）

赤木剛憲、三井壽及宮城宗太，都因為看了這本印有「最強山王」的籃球雜誌，而燃起了「稱霸全國」、「打倒山王」的夢想。（《Slam Dunk》漫畫截圖）

漫畫版及電影版的那本雜誌，封面都是以「最強山王」為標題，並同樣以山王工業的一位4號球員做封面，擺出的姿勢也是一模一樣，足以證明，讓宮城宗太及赤木剛憲有了稱霸全國，打倒山王的夢想，就是同一本雜誌。不過，電影版將這本雜誌繪畫得更詳細，例如加上了「最強之秘訣」、「全100名鑑」等字眼，讓他看起來更像一本籃球雜誌。

對了，三井壽說過，他也有看過那本雜誌，不知道他又是否從那時開始有了稱霸全國的夢想呢﹖

《Slam Dunk》所有人的夢想之初——刊登「最強山王」的籃球雜誌！

《Slam Dunk》所有人的夢想之初——刊登「最強山王」的籃球雜誌！

彩蛋7. 利用手繪漫畫介紹湘北及山王工業的進場，井上雄彦早就用過了

看過《The First Slam Dunk》的朋友，必定會覺得介紹湘北及山王工業的進場方式非常特別。井上雄彦利用手繪漫畫的方式，將湘北及山王工業的主將進場，簡單又特別地描繪出來，讓人印象深刻。其實這個手繪漫畫方式，他早在1998年時就用過。當時井上雄彦為日本化妝品牌資生堂（SHISEIDO），製作過一條以《Slam Dunk》湘北球員為主角的男士香體噴霧廣告，就是用上了這個手繪方式。今次井上雄彦在《The First Slam Dunk》中再次用上這個表達方式。

彩蛋8. 神奈川辻堂團地——宮城良田一家的居所

在宮城宗太離世之後，宮城良田的媽媽決定一家搬到東京神奈川。電影中可見宮城良田一家搬到一個密集的住宅區，在樓下的空地練習時也會被鄰居大媽投訴。這個住宅區就是位於神奈川的辻堂團地（日文：辻堂団地）。團地是日本由政府與民間機構合作興建的密集式住宅區，租金較低，適合低收入家庭或外來人士居住（類似香港的公屋），這亦符合宮城良田的媽媽為家中唯一經濟支柱、一家三口從沖繩搬進來的身份背景。

團地是日本由政府與民間機構合作興建的密集式住宅區，租金較低，適合低收入家庭或外來人士居住（類似香港的公屋），這亦符合宮城的媽媽為家中唯一經濟支柱、一家三口從沖繩搬進來的身份背景。（圖片：照井啓太） 《The First Slam Dunk》電影裡，宮城良田在神奈川居住的地方是真有其地，是神奈川的辻堂團地。（圖片：照井啓太）

宮城一家經常走到附近的沙灘，就是辻堂海岸。Google Map顯示從辻堂團地步行到辻堂海岸，只需15分鐘。相信他們一家選擇辻堂團地，不但租金較易負擔外，他們喜歡居住在和沖繩一樣近海的地方，也是一個重要原因吧！

宮城一家經常走到附近的沙灘，就是辻堂團地附近的辻堂海岸。（網絡圖片） Google Map顯示從辻堂團地步行到辻堂海岸，只需15分鐘。

彩蛋9. Converse Conquest Mid籃球鞋及And 1 太極籃球鞋

宮城良田穿著的籃球鞋，多次在《The First Slam Dunk》中出現（包括比賽上、被三井壽追打等），那對鞋在現實中是存在的，是Converse Conquest Mid籃球鞋。在《Slam Dunk》漫畫之中，他同樣穿著這對籃球鞋作戰。這大概是因為哥哥宮城宗太同樣也是穿著Converse籃球鞋，於是宮城良田也跟隨著哥哥的步伐。

宮城良田穿著的籃球鞋，在現實中也是存在的，就是Converse Conquest Mid籃球鞋。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

宮城良田穿著的籃球鞋，在現實中也是存在的，就是Converse Conquest Mid籃球鞋。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

另外，在電影《The First Slam Dunk》結局，宮城良田在美國對上澤北榮治時，宮城良田換上了新的籃球鞋——And 1太極（And 1 Tai Chi），這對籃球鞋是在《Slam Dunk》漫畫完全版的第五期新繪的宮城良田封面上出現過。And 1曾經在美國是風靡一時的街頭籃球品牌，And 1太極更是And 1籃球鞋中的經典之作。

電影《The First Slam Dunk》結局，在美國的宮城良田換上了新的籃球鞋——And 1太極（And 1 Tai Chi），這對籃球鞋是在《Slam Dunk》漫畫完全版的第五期新繪的宮城良田封面上出現過。 And 1太極（And 1 Tai Chi）籃球鞋。（網絡圖片）

彩蛋10. 宮城良田與三井壽的初相遇，暗示宮城宗太及三井壽同樣是MVP級數

《The First Slam Dunk》電影中途，穿插了宮城良田及三井壽的初次見面。他們的初次見面，並不是如漫畫中提及，一見面就「結下仇怨」，繼以動武。反而是當初宮城良田由沖繩來到神奈川，由於獨來獨往的性格，沒有人願意跟他打籃球，路過的三井壽是第一個走進球場跟他單挑，並把宮城良田打敗的人。

三井壽在打敗了宮城良田之後，不憤的宮城良田想拿起球就走，但三井壽卻跟宮城良田說：「你這樣就想放棄了嗎﹖」這一句正好對比三井壽自己，他曾經想過放棄籃球，但他最終還是沒有放棄，回到湘北籃球隊。

更有趣的是，最後三井壽被兩位朋友叫走，並跟宮城良田說，下次再來單挑吧。這一幕正正跟電影開首，宮城良田被他的哥哥宮城宗太打敗了，然後宗太被兩位朋友叫走的一幕一模一樣。這是漫畫中沒有的劇情，但卻暗示了宮城良田在當時的三井壽身上，看到了哥哥的身影。宮城良田一直認為哥哥宮城宗太比他強得多，這一幕也暗示了，他認為哥哥跟三井壽一樣，或三井壽跟哥哥一樣，同樣是MVP的級別。

彩蛋11. 不良三井壽依然心繫籃球

一直為《Slam Dunk》迷喜愛的三井壽，初中時期是MVP，因傷離開湘北後，成為不良少年。大家一直以為他在拋棄湘北籃球隊之後，就再沒有留意湘北籃球隊，直至他重返球隊為止。但原來，電影版中提及，「不良版」三井壽在高中的第二年，依然有偷偷地跑去偷看湘北隊的比賽，而且在看到球隊不濟的表現，深深不憤地拋下了一句：「垃圾！」這証明了三井壽由頭到尾，從沒有放棄過湘北籃球隊，只是因為大家忘記了他這位MVP的存在，而感到心有不甘。

同場，剛剛初入湘北隊的宮城良田，看到高年級同學的不濟表現，自己卻被安排坐在板凳席上，跟三井壽一樣，也是心有不甘。

成為不良少年的三井壽，原來一直沒有忘記湘北籃球隊，還偷偷跑去看湘北籃球隊的比賽。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

成為不良少年的三井壽，原來一直沒有忘記湘北籃球隊，還偷偷跑去看湘北籃球隊的比賽。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

彩蛋12. 四個留下來的二年生

《The First Slam Dunk》裡，赤木剛憲的高中二年班，湘北隊再次落敗，三年級的前輩嘲笑著赤木剛憲稱霸全國的夢想，並諷刺新來的一年級生們，特別是宮城良田，很快就會跟赤木剛憲合不來而離隊。當時鏡頭影著四位球員：宮城良田、安田靖春、潮崎哲士及角田悟。但結果他們四個在經歷了赤木剛憲的地獄式訓練後，都堅持了下來，留在了湘北籃球隊，並跟球隊一起打入了全國大賽。

彩蛋13. 讓宮城良田住進醫院的「重大事故」不是與三井壽打架，而是車禍

漫畫《Slam Dunk》完全版第五期，宮城良田初登場，潮崎哲士通知大家，宮城良田經已回來時，湘北隊所有人都感到驚訝及擔憂。湘北的新人桑田登紀好奇，問起大家為何覺得宮城良田如此可怕時，他們提到宮城良田因為發生「嚴重事件」而進了醫院，然後就提到他被三井壽及其他不良少年圍毆，發生打架事件後，宮城良田及三井壽二人雙雙住進了醫院，讓大家都以為，他是跟三井壽打架而被送入醫院。

《Slam Dunk》漫畫版中提及，宮城良田因「嚴重事件」而被送入醫院。（《Slam Dunk》漫畫截圖）

《Slam Dunk》漫畫版中提及，宮城良田因「嚴重事件」而被送入醫院。（《Slam Dunk》漫畫截圖）

在電影版《The First Slam Dunk》中則補充了更多的細節。宮城良田跟三井壽結怨及打架的詳情在電影版都有詳盡描寫，但不同的是，宮城良田被送進醫院的原因不是因為跟三井壽他們打架。在打架事件後，受傷的宮城良田倒在地上，覺得自己就像件垃圾一樣被人拋棄，回到家中，滿身傷痕的宮城良田本想放棄籃球，後來他越想越氣憤，於是開著電單車在馬路上奔馳，並回憶著從小被人欺負的情況，然後就發生了車禍，因而被送進醫院。所以讓他住進醫院的「重大事件」，不是因為跟三井壽打架，而是因為發生了車禍。

《Slam Dunk》漫畫中提及，宮城良田跟三井壽打架後，便雙雙入住醫院。但在電影版《The First Slam Dunk》中透露，他跟三井壽打架後，去了騎電單車，遇上車禍而入院。（《Slam Dunk》漫畫截圖）

《Slam Dunk》漫畫中提及，宮城良田跟三井壽打架後，便雙雙入住醫院。但在電影版《The First Slam Dunk》中透露，他跟三井壽打架後，去了騎電單車，遇上車禍而入院。（《Slam Dunk》漫畫截圖）

彩蛋14. 山王工業的全場緊逼盯人，宮城良田早就體驗過

在湘北對山王工業半場休息時，宮城良田想起了小學時期在沖繩的比賽。上半場打得很好的他，下半場對手改用全場緊逼盯人防守，立即將宮城良田及他的球隊擊潰。對手還嘲笑他說，自己曾經被宮城宗太打得很慘，今年再遇到弟弟宮城良田，原來不外如是，宮城良田比不上他的哥哥。

接著電影就回到全國大賽，山王工業在下半場以全場緊逼盯人的方式對付湘北隊，宮城良田再次成為對手緊逼包夾的對象。這個經驗，原來早在他小學時經已體驗過。

彩蛋15. 湘北籃球隊隊長的交接

《Slam Dunk》漫畫的結局，是宮城良田成為了新一屆的湘北隊隊長。而在《The First Slam Dunk》裡，對山王工業的最後時刻，一直不善溝通的宮城良田把隊上所有人召集過來，並交代當自己被包夾的時候，讓流川楓上來幫忙，隊長赤木剛憲要注意傳球。其後他讓「隊長」赤木剛憲帶領一起喊口號，但赤木剛憲卻示意由宮城良田來帶領大家。這一幕暗示了漫畫裡的結局，赤木剛憲選擇了由宮城良田接任隊長之位。

「山王之戰」的末段，赤木剛憲讓宮城良田來帶領喊口號，對應漫畫裡邊，赤木剛憲離開球隊後，由宮城良田擔任湘北隊的隊長一事。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

「山王之戰」的末段，赤木剛憲讓宮城良田來帶領喊口號，對應漫畫裡邊，赤木剛憲離開球隊後，由宮城良田擔任湘北隊的隊長一事。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

彩蛋16. 魚柱純、仙道彰、海南大附屬球員、岸本實理及杉山祥太客串登場

《Slam Dunk》其他角色，在《The First Slam Dunk》當中也有「客串」登場，他們包括在櫻木花道受傷後，趟在場邊回憶時，閃過了凌南高中的魚柱純及仙道彰、豐玉高中的岸本實理。另外，在比賽最後一分鐘，湘北及山王工業互相追分時，觀眾席上還可以看到站起身的魚柱純、海南大附屬球員，還有刻意來看赤木剛憲比賽的深沢體育大學、日本代表隊的杉山祥太。

彩蛋17. 宮城良田媽媽穿的衣服

電影中，宮城良田的媽媽一直穿著黑色衣服，直至臨近結局，宮城良田出發前往全國大賽前夕，同樣也是宮城良田及宮城宗太的生日（二人同日生日），宮城良田的妹妹指，是時候將哥哥宮城宗太的相片放出來，不然她會忘記宗太的樣子。在山王之戰後，宮城良田的媽媽就改穿了白色衣服，結局她還真的把宗太的相片放了出來，代表了媽媽經已經將宗太的死放下。衣服由過往代表黑暗的黑色，變成了充滿希望的白色。

宮城良田的媽媽在大部份時間都穿著黑色衣服，背負著丈夫及大兒子宮城宗太離世的傷痛。直至宮城良田出戰全國大賽，代宮城宗太及自己完成夢想時，她也終於放下宗太的離去，然後以一身白色衣服示人。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

宮城良田的媽媽在大部份時間都穿著黑色衣服，背負著丈夫及大兒子宮城宗太離世的傷痛。直至宮城良田出戰全國大賽，代宮城宗太及自己完成夢想時，她也終於放下宗太的離去，然後以一身白色衣服示人。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

彩蛋18. 山王工業經已是過去式——日文「強かった、怖かった」的分別

在湘北擊敗山王工業後，宮城返回神奈川，在沙灘上他媽媽問宮城良田，山王工業是不是很強。在廣東話版本，宮城良田回答：「好強，勁到爆炸。」至於日文版的中文字幕翻譯是「很強，很恐怖」。但其實宮城良田當時回答「強かった、怖かった」，雖然都是「很強，很恐怖」的意思，但用的是日文的過去式（類似英語文法中，is及was的分別），即代表他覺得山王工業曾經很強、很恐怖，但已經是以前的事，勝出比賽後，宮城良田再沒有山王工業是高高在上、不能戰勝的感覺了。

以上就是《狂籃日記》在《The First Slam Dunk》電影中，歸納出的的18個彩蛋，大家又有沒有留意到什麼特別的地方呢？

本文獲《狂籃日記》授權轉載

問：電影中宮城良田常去的幾個沖繩場景是那裏？

答：網上推測宮城良田住在宇流麻市（うるま市），而他跟哥哥宮城宗太的「小基地」，可能是位於浜比嘉島的阿摩美久之墓，一座非常有名的大岩石。詳情按此

問：電影中宮城良田及宮城宗太打籃球的球場存存嗎

答：有日本網民發現沖繩名護市汀間區有一個與宮城良田小時候和哥哥宮城宗太打籃球類似的籃球場。詳情按此

問：電影中宮城良田所穿的籃球鞋是那幾對？

答：宮城良田穿著的籃球鞋是Converse Conquest Mid籃球鞋，而到了美國他便換上And 1太極（And 1 Tai Chi）。詳情按此

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