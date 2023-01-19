《The First Slam Dunk》18個彩蛋分析：神奈川的宮城家、沖繩小基地的原型

日本殿堂級熱血籃球漫畫《Slam Dunk》（港：男兒當入樽；台：灌籃高手）的電影版《The First Slam Dunk》經已正式上映。除了將大家期待已久的「山王之戰」放到大銀幕，電影裡還包含著很多的細節及彩蛋，將整個《Slam Dunk》故事更完整地呈現大家眼前。以下是《狂籃日記》在電影《The First Slam Dunk》裡找到的18個彩蛋分析，還沒有看電影及不想被劇透的朋友，可以按此觀賞《狂籃日記》的其他籃球文章。

彩蛋1. 沖繩浜比嘉島阿摩美久之墓的大岩石 漫畫版一直沒有提及宮城良田是沖繩人，直至電影版才透露宮城一家自小在沖繩生活，長大後才搬往神奈川。事實上，「宮城」是沖繩的一個很普遍的姓氏。 根據電影中幾個沖繩場景，推測宮城良田是住在宇流麻市（うるま市）。宇流麻市位於沖繩中部，宮城良田跟哥哥宮城宗太的「小基地」，可能是通往旅遊景點，位於浜比嘉島的阿摩美久之墓，非常有名的大岩石。另外，宇流麻市有很多由瓦石牆砌成的小巷村落，與宮城良田小時候生活的環境相似。而事實上，沖繩還有很多鄉村，都擁有這樣的石牆小巷。

彩蛋2. 宮城良田及宮城宗太打籃球的球場原型 大家眼利的話，可能留意到宮城良田小時候和哥哥宮城宗太打籃球的籃球場，籃板並不是平常見到的長方型，而是頂部較為曲線型，四角被削掉。有日本網民發現沖繩名護市汀間區有一個類似的籃球場。

彩蛋3. 宮城良田的哥哥宮城宗太是Lakers球迷 宮城宗太所屬球隊穿著的球衣是黃色，他的Converse籃球鞋是黃紫色，打的籃球也是黃紫色。提到「黃紫色」，相對應NBA的球隊，自然就是Lakers。 另外，在宮城良田的回憶中，當他在小學比賽輸了之後，回到家中哥哥的房間，回憶起哥哥在房內的情況，牆上貼著一張籃球海報，海報裡是一位穿著黃色球衣的32號球員的照片，旁邊還有兩位綠色球衣的球員。海報暗示了這位球星，是同樣穿著32號球衣的Lakers傳奇球星Magic Johnson。而黃色球衣對上綠色球衣，自然是NBA最經典的「黃綠對決」——Lakers對Celtics。

彩蛋4. The Best Player T-Shirt——宮城宗太是MVP 同樣是宮城良田在宮城宗太房內回憶的一幕，房內的牆上掛著宮城宗太的7號球衣及一件黑色T-Shirt。T-shirt上面印著「The Best Player」（最佳球員），這暗示了宮城宗太拿下了比賽的MVP（Most Valuable Player，最有價值球員），成為了賽事的最佳球員。 彩蛋5. 宮城良田穿著7號球衣的原因，以及紅色護腕之謎 大家都知道，宮城良田在湘北隊穿著的球衣是7號，而他穿著7號球衣的原因，是因為他逝去的哥哥宮城宗太同樣也是穿著7號球衣。 在《Slam Dunk》漫畫中，湘北對山王工業時，宮城良田戴上一黑一紅，合共兩個護腕。當初有不少人對他戴兩個護腕有不少疑惑，以為只不過是湘北隊的主色。但在《The First Slam Dunk》電影中，就將這個原因解釋得一清二楚，這個紅色護腕就是他哥哥宮城宗太所穿戴，也是在宮城良田小時候，在宮城宗太喝水時拿走的。

彩蛋6. 所有人的夢想之初——刊登「最強山王」的籃球雜誌！ 《Slam Dunk》漫畫裡，在湘北對上山王工業時，赤木剛憲回憶起他「稱霸全國」的夢想之初，就是看到了一本印有「最強山王」的籃球雜誌。而電影裡，這本雜誌也有出現！宮城宗太也是看到了同一本雜誌，才有「打倒山王」的念頭，並跟宮城良田分享，他要在高中時參加全國大賽，將最強的山王工業擊敗。

漫畫版及電影版的那本雜誌，封面都是以「最強山王」為標題，並同樣以山王工業的一位4號球員做封面，擺出的姿勢也是一模一樣，足以證明，讓宮城宗太及赤木剛憲有了稱霸全國，打倒山王的夢想，就是同一本雜誌。不過，電影版將這本雜誌繪畫得更詳細，例如加上了「最強之秘訣」、「全100名鑑」等字眼，讓他看起來更像一本籃球雜誌。 對了，三井壽說過，他也有看過那本雜誌，不知道他又是否從那時開始有了稱霸全國的夢想呢﹖

彩蛋7. 利用手繪漫畫介紹湘北及山王工業的進場，井上雄彦早就用過了 看過《The First Slam Dunk》的朋友，必定會覺得介紹湘北及山王工業的進場方式非常特別。井上雄彦利用手繪漫畫的方式，將湘北及山王工業的主將進場，簡單又特別地描繪出來，讓人印象深刻。其實這個手繪漫畫方式，他早在1998年時就用過。當時井上雄彦為日本化妝品牌資生堂（SHISEIDO），製作過一條以《Slam Dunk》湘北球員為主角的男士香體噴霧廣告，就是用上了這個手繪方式。今次井上雄彦在《The First Slam Dunk》中再次用上這個表達方式。

彩蛋8. 神奈川辻堂團地——宮城良田一家的居所 在宮城宗太離世之後，宮城良田的媽媽決定一家搬到東京神奈川。電影中可見宮城良田一家搬到一個密集的住宅區，在樓下的空地練習時也會被鄰居大媽投訴。這個住宅區就是位於神奈川的辻堂團地（日文：辻堂団地）。團地是日本由政府與民間機構合作興建的密集式住宅區，租金較低，適合低收入家庭或外來人士居住（類似香港的公屋），這亦符合宮城良田的媽媽為家中唯一經濟支柱、一家三口從沖繩搬進來的身份背景。

宮城一家經常走到附近的沙灘，就是辻堂海岸。Google Map顯示從辻堂團地步行到辻堂海岸，只需15分鐘。相信他們一家選擇辻堂團地，不但租金較易負擔外，他們喜歡居住在和沖繩一樣近海的地方，也是一個重要原因吧！

彩蛋9. Converse Conquest Mid籃球鞋及And 1 太極籃球鞋 宮城良田穿著的籃球鞋，多次在《The First Slam Dunk》中出現（包括比賽上、被三井壽追打等），那對鞋在現實中是存在的，是Converse Conquest Mid籃球鞋。在《Slam Dunk》漫畫之中，他同樣穿著這對籃球鞋作戰。這大概是因為哥哥宮城宗太同樣也是穿著Converse籃球鞋，於是宮城良田也跟隨著哥哥的步伐。

宮城良田穿著的籃球鞋，在現實中也是存在的，就是Converse Conquest Mid籃球鞋。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

另外，在電影《The First Slam Dunk》結局，宮城良田在美國對上澤北榮治時，宮城良田換上了新的籃球鞋——And 1太極（And 1 Tai Chi），這對籃球鞋是在《Slam Dunk》漫畫完全版的第五期新繪的宮城良田封面上出現過。And 1曾經在美國是風靡一時的街頭籃球品牌，And 1太極更是And 1籃球鞋中的經典之作。

彩蛋10. 宮城良田與三井壽的初相遇，暗示宮城宗太及三井壽同樣是MVP級數 《The First Slam Dunk》電影中途，穿插了宮城良田及三井壽的初次見面。他們的初次見面，並不是如漫畫中提及，一見面就「結下仇怨」，繼以動武。反而是當初宮城良田由沖繩來到神奈川，由於獨來獨往的性格，沒有人願意跟他打籃球，路過的三井壽是第一個走進球場跟他單挑，並把宮城良田打敗的人。 三井壽在打敗了宮城良田之後，不憤的宮城良田想拿起球就走，但三井壽卻跟宮城良田說：「你這樣就想放棄了嗎﹖」這一句正好對比三井壽自己，他曾經想過放棄籃球，但他最終還是沒有放棄，回到湘北籃球隊。 更有趣的是，最後三井壽被兩位朋友叫走，並跟宮城良田說，下次再來單挑吧。這一幕正正跟電影開首，宮城良田被他的哥哥宮城宗太打敗了，然後宗太被兩位朋友叫走的一幕一模一樣。這是漫畫中沒有的劇情，但卻暗示了宮城良田在當時的三井壽身上，看到了哥哥的身影。宮城良田一直認為哥哥宮城宗太比他強得多，這一幕也暗示了，他認為哥哥跟三井壽一樣，或三井壽跟哥哥一樣，同樣是MVP的級別。 彩蛋11. 不良三井壽依然心繫籃球 一直為《Slam Dunk》迷喜愛的三井壽，初中時期是MVP，因傷離開湘北後，成為不良少年。大家一直以為他在拋棄湘北籃球隊之後，就再沒有留意湘北籃球隊，直至他重返球隊為止。但原來，電影版中提及，「不良版」三井壽在高中的第二年，依然有偷偷地跑去偷看湘北隊的比賽，而且在看到球隊不濟的表現，深深不憤地拋下了一句：「垃圾！」這証明了三井壽由頭到尾，從沒有放棄過湘北籃球隊，只是因為大家忘記了他這位MVP的存在，而感到心有不甘。 同場，剛剛初入湘北隊的宮城良田，看到高年級同學的不濟表現，自己卻被安排坐在板凳席上，跟三井壽一樣，也是心有不甘。

成為不良少年的三井壽，原來一直沒有忘記湘北籃球隊，還偷偷跑去看湘北籃球隊的比賽。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

彩蛋12. 四個留下來的二年生 《The First Slam Dunk》裡，赤木剛憲的高中二年班，湘北隊再次落敗，三年級的前輩嘲笑著赤木剛憲稱霸全國的夢想，並諷刺新來的一年級生們，特別是宮城良田，很快就會跟赤木剛憲合不來而離隊。當時鏡頭影著四位球員：宮城良田、安田靖春、潮崎哲士及角田悟。但結果他們四個在經歷了赤木剛憲的地獄式訓練後，都堅持了下來，留在了湘北籃球隊，並跟球隊一起打入了全國大賽。 彩蛋13. 讓宮城良田住進醫院的「重大事故」不是與三井壽打架，而是車禍 漫畫《Slam Dunk》完全版第五期，宮城良田初登場，潮崎哲士通知大家，宮城良田經已回來時，湘北隊所有人都感到驚訝及擔憂。湘北的新人桑田登紀好奇，問起大家為何覺得宮城良田如此可怕時，他們提到宮城良田因為發生「嚴重事件」而進了醫院，然後就提到他被三井壽及其他不良少年圍毆，發生打架事件後，宮城良田及三井壽二人雙雙住進了醫院，讓大家都以為，他是跟三井壽打架而被送入醫院。

在電影版《The First Slam Dunk》中則補充了更多的細節。宮城良田跟三井壽結怨及打架的詳情在電影版都有詳盡描寫，但不同的是，宮城良田被送進醫院的原因不是因為跟三井壽他們打架。在打架事件後，受傷的宮城良田倒在地上，覺得自己就像件垃圾一樣被人拋棄，回到家中，滿身傷痕的宮城良田本想放棄籃球，後來他越想越氣憤，於是開著電單車在馬路上奔馳，並回憶著從小被人欺負的情況，然後就發生了車禍，因而被送進醫院。所以讓他住進醫院的「重大事件」，不是因為跟三井壽打架，而是因為發生了車禍。

《Slam Dunk》漫畫中提及，宮城良田跟三井壽打架後，便雙雙入住醫院。但在電影版《The First Slam Dunk》中透露，他跟三井壽打架後，去了騎電單車，遇上車禍而入院。（《Slam Dunk》漫畫截圖）

彩蛋14. 山王工業的全場緊逼盯人，宮城良田早就體驗過 在湘北對山王工業半場休息時，宮城良田想起了小學時期在沖繩的比賽。上半場打得很好的他，下半場對手改用全場緊逼盯人防守，立即將宮城良田及他的球隊擊潰。對手還嘲笑他說，自己曾經被宮城宗太打得很慘，今年再遇到弟弟宮城良田，原來不外如是，宮城良田比不上他的哥哥。 接著電影就回到全國大賽，山王工業在下半場以全場緊逼盯人的方式對付湘北隊，宮城良田再次成為對手緊逼包夾的對象。這個經驗，原來早在他小學時經已體驗過。 彩蛋15. 湘北籃球隊隊長的交接 《Slam Dunk》漫畫的結局，是宮城良田成為了新一屆的湘北隊隊長。而在《The First Slam Dunk》裡，對山王工業的最後時刻，一直不善溝通的宮城良田把隊上所有人召集過來，並交代當自己被包夾的時候，讓流川楓上來幫忙，隊長赤木剛憲要注意傳球。其後他讓「隊長」赤木剛憲帶領一起喊口號，但赤木剛憲卻示意由宮城良田來帶領大家。這一幕暗示了漫畫裡的結局，赤木剛憲選擇了由宮城良田接任隊長之位。

「山王之戰」的末段，赤木剛憲讓宮城良田來帶領喊口號，對應漫畫裡邊，赤木剛憲離開球隊後，由宮城良田擔任湘北隊的隊長一事。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

彩蛋16. 魚柱純、仙道彰、海南大附屬球員、岸本實理及杉山祥太客串登場 《Slam Dunk》其他角色，在《The First Slam Dunk》當中也有「客串」登場，他們包括在櫻木花道受傷後，趟在場邊回憶時，閃過了凌南高中的魚柱純及仙道彰、豐玉高中的岸本實理。另外，在比賽最後一分鐘，湘北及山王工業互相追分時，觀眾席上還可以看到站起身的魚柱純、海南大附屬球員，還有刻意來看赤木剛憲比賽的深沢體育大學、日本代表隊的杉山祥太。 彩蛋17. 宮城良田媽媽穿的衣服 電影中，宮城良田的媽媽一直穿著黑色衣服，直至臨近結局，宮城良田出發前往全國大賽前夕，同樣也是宮城良田及宮城宗太的生日（二人同日生日），宮城良田的妹妹指，是時候將哥哥宮城宗太的相片放出來，不然她會忘記宗太的樣子。在山王之戰後，宮城良田的媽媽就改穿了白色衣服，結局她還真的把宗太的相片放了出來，代表了媽媽經已經將宗太的死放下。衣服由過往代表黑暗的黑色，變成了充滿希望的白色。

宮城良田的媽媽在大部份時間都穿著黑色衣服，背負著丈夫及大兒子宮城宗太離世的傷痛。直至宮城良田出戰全國大賽，代宮城宗太及自己完成夢想時，她也終於放下宗太的離去，然後以一身白色衣服示人。（《The First Slam Dunk》預告片截圖）

彩蛋18. 山王工業經已是過去式——日文「強かった、怖かった」的分別 在湘北擊敗山王工業後，宮城返回神奈川，在沙灘上他媽媽問宮城良田，山王工業是不是很強。在廣東話版本，宮城良田回答：「好強，勁到爆炸。」至於日文版的中文字幕翻譯是「很強，很恐怖」。但其實宮城良田當時回答「強かった、怖かった」，雖然都是「很強，很恐怖」的意思，但用的是日文的過去式（類似英語文法中，is及was的分別），即代表他覺得山王工業曾經很強、很恐怖，但已經是以前的事，勝出比賽後，宮城良田再沒有山王工業是高高在上、不能戰勝的感覺了。 以上就是《狂籃日記》在《The First Slam Dunk》電影中，歸納出的的18個彩蛋，大家又有沒有留意到什麼特別的地方呢？ 本文獲《狂籃日記》授權轉載