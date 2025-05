Tyson Yoshi 7月首踏啟德開騷自責無法與未婚妻慶生 直認娛圈異類要學「收爹」

獨立歌手Tyson Yoshi自2022年的九展個唱後,睽違3年,正式宣布將於7月5日及6日首度登上全新場地啟德體藝館,舉行《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》。演唱會以「The Villain(反派 / 壞人)」為主題,Tyson自認為是娛樂圈的「反派」:「堅拒簽約任何公司都算最『反派』,加上我在音樂的選擇上也算叛逆,因為全世界都做的音樂類型,我偏偏不會做!」他笑言『反派』得自己一個,「老Best」如軒公、Jeffrey魏浚笙、林家謙和Serrini等均是「好人」。談到與軒公合作的新歌《By My Side》,火速登上多個平台的熱門榜首,Tyson笑言,「如果新歌MV能成功在YouTube奪得熱門No.1,我建議軒公挑戰唱Rap,給樂迷一個驚喜!」