Tyson Yoshi 7月首踏啟德開騷自責無法與未婚妻慶生 直認娛圈異類要學「收爹」

獨立歌手Tyson Yoshi自2022年的九展個唱後，睽違3年，正式宣布將於7月5日及6日首度登上全新場地啟德體藝館，舉行《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》。演唱會以「The Villain(反派 / 壞人)」為主題，Tyson自認為是娛樂圈的「反派」：「堅拒簽約任何公司都算最『反派』，加上我在音樂的選擇上也算叛逆，因為全世界都做的音樂類型，我偏偏不會做！」他笑言『反派』得自己一個，「老Best」如軒公、Jeffrey魏浚笙、林家謙和Serrini等均是「好人」。談到與軒公合作的新歌《By My Side》，火速登上多個平台的熱門榜首，Tyson笑言，「如果新歌MV能成功在YouTube奪得熱門No.1，我建議軒公挑戰唱Rap，給樂迷一個驚喜！」

談到踏上啟德舞台，Tyson直言：「2019年在TTN舉行首次個人演唱會，當時成功售罄已覺得是人生巔峰，但世事如棋，永遠猜不到未來會發生甚麼。6年後竟然可以在啟德體藝館開騷，真是意想不到，非常感恩！」今次Tyson將以舞台表演呈現成長轉變，「3年前在九展Star Hall舉行的第一次大型售票演唱會《My New World Order》時，大眾不算太認識自己，所以當時透過說話來表達自己的諸多想法，今次啟德騷反而想以表演去呈現自己於這數年間的成長，少說話多表演，我也要叮囑自己『收嗲』！」

海報概念源自動漫

演唱會以「The Villain（反派 / 壞人）」為主題，Tyson在海報中的手持利劍騎著馬，殺氣騰騰，原來概念源自他至愛的動漫：「我認為自己是娛樂圈的異類，如果將藝人比喻為漫畫角色，其他人可能像《火影忍者》或《海賊王》般的英雄角色，而我更像《死亡筆記》，所以持劍騎馬的確有『戰爭』的意味，但要殺的並非其他人，而是自己！」向來充滿獨特想法的Tyson續說：「這三年來，我經常與腦海中的『舊我』對話，每一次都會從中獲得新見解，並將『舊我』埋葬，成就全新的自己。所以，這場戰爭其實是我與自己之間的較量。」

預告開騷唱生日歌

首場演出(7月5日I碰巧是未婚妻Christy的生日，公認的「愛妻號」Tyson當然早有準備：「可能當晚在現場率先全場大合唱生日歌給Christy聽吧！事關她可能看到一半已經要飛奔到機場，提早到歐洲準備婚禮的事宜。今年無法跟她過生日，自己也有點內疚，但不要緊，往後每年的生日也會陪她過，而且Christy也明白我要好好完成這次演唱會，才能全心全力投入婚禮呢！」