鄧兆尊自揭被問價 某男士提出1500萬包三個月

鄧兆尊日前孖Youtuber到跑馬地覓食拍片，期間大談自己在娛樂圈的所見所聞，及自己對演藝工作的看法。當然影片亦有提及他的三位女朋友，他表示之後不會再在其他女朋友，因為自己應承過爸爸新馬師曾不會在娛樂圈搞男女關係，就算對方幾漂亮也不會。他指是因為父親是「求」他不要這樣做，可見是很大件事，應承對方是正常，加上覺得父親看的東西比較通透，他的說話一定不會有錯。

有女星主動埋身 他又坦言之後也不會有其他女朋友，可見最後加入的陳小姐深得兆尊歡心。他坦言自己從來都是三思而後行，自己會先想清楚，才會有身體行動，自己會衡量後果。他稱有不少女星向他投懷送抱，其中一次有名女星在放工後表示其家中有東西壞了，希望他可以幫手修理，「咁可以搵水電工去整，咁多男藝員點解搵我？我去到整，唔知點解著喱士睡衣開門，我都呆一呆，咩事呀？佢就同工人交代，『我同鄧生無嘢！』你一講無嘢證明你有另一個男主人出入，咁你搵我上嚟做咩？做完咪走喱！」

被某男士睇中 兆尊表示娛樂圈男女關係的確混亂，「可能有啲同劇個關係，係你亂到諗唔到」，並稱自己如果要亂就在廿多歲時已經亂了，但自己從來沒有。他又指除了有女星被包外，亦有男星被包，甚至是男包男，自己更曾被一名說客到錄影廠問價，對方願意開價1500萬包3個月。兆尊坦言自己當時也很驚訝，好奇對方是否愛吃「排骨飯」。由於兆尊身家豐厚，不明白為何會被人問價，他說：「唔問一定失敗，問就有一半機會。」