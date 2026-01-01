王梓軒把《選美兄弟班》 搬上大銀幕 志偉赴加國拍攝被封港版積尼高遜

由王梓軒自編自演的英語微短劇《選美兄弟班》(Rags 2 Richmond)，近日獲投資者注資拍成電影，更來找來曾志偉、薛家燕加盟劇組，日前電影拍攝工作已順利完成，首次擔任電影製作人的王梓軒坦言：「真係差啲壓力爆煲。」

工作繁忙的曾志偉，這次在王梓軒誠意打動下，參演《選美兄弟班》電影版，更特意遠赴加拿大開工，卻只能在當地停留72小時，他為抓緊時間，連jet lag都未過就立即埋位，相當專業，期間又到溫哥華商場取景，吸引大批影迷及途人拍照，志偉說：「好開心見到《選美兄弟班》喺網絡上成績咁好，又攞埋獎，今次有份參與電影版，仲同家燕姐一齊拍，好開心。我好享受拍電影，雖然今次唔係第一次拍西片，但係外國劇組有工會制度，就算今次我只係留72個鐘，都照顧得我好好，有足夠時間休息。」