王梓軒把《選美兄弟班》 搬上大銀幕 志偉赴加國拍攝被封港版積尼高遜

由王梓軒自編自演的英語微短劇《選美兄弟班》(Rags 2 Richmond)，近日獲投資者注資拍成電影，更來找來曾志偉、薛家燕加盟劇組，日前電影拍攝工作已順利完成，首次擔任電影製作人的王梓軒坦言：「真係差啲壓力爆煲。」
工作繁忙的曾志偉，這次在王梓軒誠意打動下，參演《選美兄弟班》電影版，更特意遠赴加拿大開工，卻只能在當地停留72小時，他為抓緊時間，連jet lag都未過就立即埋位，相當專業，期間又到溫哥華商場取景，吸引大批影迷及途人拍照，志偉說：「好開心見到《選美兄弟班》喺網絡上成績咁好，又攞埋獎，今次有份參與電影版，仲同家燕姐一齊拍，好開心。我好享受拍電影，雖然今次唔係第一次拍西片，但係外國劇組有工會制度，就算今次我只係留72個鐘，都照顧得我好好，有足夠時間休息。」
《選美兄弟班》是志偉卸下「總經理」身份後首個「新工作」，無論台前幕後亦喜迎這位大人物到場，趁拍攝空檔都紛紛打握機會與志偉交流及合照。難得有大前輩坐陣，首次擔任電影製作人的王梓軒，坦言壓力爆燈，「真係要特別多謝志偉哥同家燕姐，喺百忙中抽空飛嚟加拿大拍攝，佢哋啲期好難度㗎，我哋當然唔敢怠慢，事前已經傾好晒點做，因為志偉哥只有兩日一夜嘅拍攝時間，我哋都唔想錯過每分每秒。」
王梓軒指，劇組工作人員都打醒十二分精神：「佢哋知道係志偉哥，即刻話係『China’s Jack Nicholson』(積尼高遜)，個個都知西片版《無間道》嗰個『大佬』！」他指《選美兄弟班》微短劇早前奪得溫哥華亞洲電影節(VAFF) 「Ovasian Impact Award 最具影響力獎項」，為整個團隊打下一支強心針，「喺電影版開鏡前得到呢個獎，真係特別有意義。而家短劇形式喺全球盛行，唔止香港同內地多人睇，外國都好多人追網劇。」